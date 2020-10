El 26 de septiembre pasado, la provincia habilitó varias actividades. De este modo, los locales de eventos sociales recibieron el OK para volver a funcionar. Y a pesar de que en un primer momento esto fue visto con muy buenos ojos, con el paso de los días los empresarios de este rubro notaron que la situación no mejora. Es que, a 2 semanas ya de la vuelta, los únicos salones de eventos con algo de actividad son los infantiles, quienes empezaron tímidamente a realizar fiestas de cumpleaños, respetando todos los protocolos.

Desde salones donde habitualmente se realizan casamientos o cumpleaños de 15 y algunos organizadores de estos eventos dijeron que por el momento sólo recibieron algunas consultas, pero que la gente se mostró temerosa. De hecho, agregaron que la mayoría de las personas que se contactó con ellos para averiguar fueron personas que quieren hacer alguna celebración el año que viene. "Nos da la impresión de que la gente aún está tratando de asimilar en qué consiste esta nueva forma de festejar. Hay algunas consultas, pero no tenemos nada concretado. Las personas tiene miedo de invertir o de gastar y que después no se pueda festejar", dijo Nelson Desgens, de Glam Eventos, y comentó que las dudas a la hora de contratar el servicio empiezan cuando se comenta que por protocolo no puede haber baile. "El protocolo nos limita, igual pienso que es bueno que al menos de a poco estemos volviendo a la normalidad. Lo que tiene el protocolo es que para eventos grandes no tiene sentido pagar un salón, viéndolo del lado del cliente, para que vaya poca gente y la fiesta quede reducida a una cena", dijo Fernanda Almerich, organizadora de eventos.

Quienes tienen más movimiento, pero igual lo definen como bajísimo, son los salones de fiestas infantiles. Desde la Asociación de Eventos Infantiles dijeron que en estos lugares las consultas son diarias, pero que hay pocos días contratados. "Las reservas son mucho menores que las consultas. Creemos que es por miedo y por la situación económica", dijo Liliana Sánchez, que dirige este grupo y que a la vez tiene un salón en Capital. En el mismo sentido, desde otros locales de cumpleaños infantiles dijeron que hay muchas dudas de parte de los clientes y unas de las principales cosas que preguntan es el precio, la capacidad y qué pasa si para la fecha que ellos señan el salón se suspenden las fiestas. "Hay varias opciones por el tema de las señas. Hay algunos que las devuelven, pero yo no. Lo que ofrecemos es cambiar la fecha para otro mes, incluso para el mismo niño o para otro que ellos quieran", dijo por su parte Silvana Rodríguez, de Jugarte Eventos.

Qué establece el protocolo Covid

El protocolo para los salones de eventos indica, al igual que el de los gastronómicos, que no puede haber más de 4 personas en cada una de las mesas disponibles. Además, deben tener una separación de 2 metros entre mesas.

Según lo que dijeron los empresarios del rubro, el protocolo indica que la capacidad quedó reducida al 30% en el interior de un salón y al 40% al aire libre. A la vez, no puede realizarse ningún tipo de baile y el festejo puede durar hasta la 1.

Al igual que todos los protocolos, la limpieza y desinfección de los lugares de uso común son habituales. En el caso de los salones infantiles, se debe tener especial cuidado en los juegos, que deben ser desinfectados cada vez que entra un niño.

Precios y promociones



A pesar de que en el contexto de la crisis económica que hay en la provincia por la pandemia de coronavirus muchos servicios subieron sus precios, desde los salones de eventos dijeron que ellos casi no "tocaron" sus tarifas. Esto, como estrategia para atraer clientes, luego de casi 7 meses sin trabajo. Desde salones de fiestas infantiles dijeron que los que están nucleados en la Asociación, tienen una base de $5.000 y que además cobran un plus de entre $1.000 y $1.500 para la limpieza. Es que además de usar más insumos deben tener más personal debido a que tienen que desinfectar los juegos y otros espacios permanentemente.

También como estrategia para poder volver al ruedo, los dueños de los locales infantiles, sobre todo, hicieron algunas promociones que incluyen comida y otros servicios. Estas promociones son publicadas en las redes sociales de los salones. También a través de este medio, los locales de eventos reiteran a diario que volvieron a ser habilitados.