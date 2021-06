En la mañana de este sábado, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan afirmaron que desde el próximo lunes volvería la presencialidad a los tres colegios preuniversitarios bajo el sistema de burbujas, en medio de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, unas dos horas después dieron marcha atrás y afirmaron: “No se trata de una vuelta a la presencialidad por burbujas, sino que continúa el modo virtual para la mayor parte de las actividades".

Quien habló fue el secretario Académico, Daniel Bustos, quien había anunciado que volverías las clases presenciales pero, "los padres podrán decidir si envían o no a sus hijos a la escuela y del mismo modo, aquellos docentes que no hayan sido vacunados, también podrán optar por no retomar la presencialidad".

A pesar de eso, más tarde desde la UNSJ enviaron un comunicado indicaron que, Bustos aclaró que “no se trata de una vuelta a la presencialidad por burbujas, sino que continúa el modo virtual para la mayor parte de las actividades, quedando reservada la presencialidad solamente para el desarrollo de algunas actividades".

En el mismo documento, indicaron que, "concretamente, el texto del acta firmada dice lo siguiente", y enumeraron:

1- Dependiendo del estado sanitario de la provincia, la actividad de enseñanza-aprendizaje en los IPUs se desarrollará, principalmente, en modo virtual para todo lo relacionado con el dictado de clases y las respectivas evaluaciones y en modo presencial para el desarrollo de prácticas de laboratorios, talleres, gabinetes, recomendándose reducir el número de éstas a un mínimo, apelando al concepto de Prácticas Integradoras.

Se dictarán clases de consultas, prácticas y evaluaciones presenciales sólo en aquellas asignaturas en las que sea necesario, siempre que exista la conformidad del docente para llevarlas a cabo.

2- El trabajo docente presencial podrá llevarse a cabo siempre y cuando estén garantizadas efectivamente por la institución las condiciones protocolares de salud, higiene y seguridad en el ámbito laboral establecidas por los Protocolos Covid-19 nacionales y locales vigentes.