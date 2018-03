Promoción. El Ministerio de Salud Pública participó de fiestas departamentales, la Fiesta Nacional del Sol y de los Abordajes Territoriales promocionando el plan.

A 6 meses de que comenzara a funcionar el Programa Mis Primeros 1.000 Días, desde el ministerio de Salud informaron que ya hay más de 5.000 mujeres que son beneficiarias de los kits de alimentos. Según Sandra Merino, la jefa de Materno Infancia el balance es positivo, ya que si bien no tenían calculado exactamente cuántas mujeres podían sumarse por día, están muy satisfechos por la cantidad alcanzada. En este contexto Merino dijo que habrá algunos cambios y que en abril se implementará el sistema de SMS gratuitos, una parte fundamental de este programa. "De las 5.000 mujeres que ya reciben el kits hay algunas que están cursando el embarazo y hay algunas puérperas con sus bebés menores de 6 meses", dijo la funcionaria y explicó que también en abril comenzará a implementarse la entrega de kits a los bebés de entre 6 meses y 2 años. Este plan nutricional es único en el país y se puso en marcha para mejorar la salud de los niños, ya que se considera que los primeros 1.000 días son fundamentales para los chicos. Mis Primeros 1.000 Días fue lanzado el 18 de septiembre pasado (ver claves).



Abril será un mes clave para inédito programa de salud, es que a las 5.000 mujeres que ya se benefician, se sumará 12.000 bebés de entre 6 y mese y 2 años. Además, en este mes se darán capacitaciones a médicos y pacientes. Habrá hasta un curso de RCP para embarazadas. "Lo mejor que tendremos en abril será la implementación del SMS. Es que las mujeres con y sin obra social recibirán consejos sobre el embarazo y hasta se les recordará la fecha de los controles", agregó la funcionaria y explicó que debido a problemas que hubo a nivel privado en una de las empresas de telefonía celular se demoró este sistema que iba a estar en funcionamiento en noviembre.



"Hasta ahora los resultados son buenos y queremos implementar cambios. Uno de ellos tiene que ver con el sabor del alimento que se le entrega a las señoras", dijo Merino y explicó que hasta el momento las mujeres reciben el alimento con sabor a malta y a vainilla, pero que tras algunas encuestas se supo que esos sabores no satisfacen a las embarazadas. Es más, algunas mujeres beneficiarias admitieron que no les gusta. "Tiene feo sabor, aunque dicen que es muy bueno para el embarazo. Sería bueno que nos dieran algo más sabroso", dijo Yamila García que está cursando el 6to mes de mes de embarazo y que recibe el kits en uno de los centros de salud de Chimbas. Los nuevos sabores serán de chocolate, dulce de leche y frutilla.







>> Claves

El plan está dividido en 4 etapas (embarazo y puerperio, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 y de 12 a 24). El kit se entrega en los centros de salud y en los hospitales de la periferia. Mientras que en el hospital Rawson sólo se entregará a las mujeres que cursan embarazos de alto riesgo. Todas deberán llevar libreta sanitaria.

Los kits incluyen taza o plato, una cuchara y un alimento. El de las mamás es similar a una leche espesa, el que será para los bebés tendrá un producto similar a una papilla con sabor a vegetales, y para chicos de entre 12 y 24 meses, un producto parecido a un postre. En abril se entregará además un recetario para combinar los alimentos.