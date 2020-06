El aislamiento social obligatorio hizo surgir una nueva necesidad en los sanjuaninos: la contención espiritual. Y Andrés Riveros es uno de los sacerdotes que comenzaron a brindar este servicio de lunes a lunes y sin horario restrictivo. Dijo que para él es un desafío usar las redes sociales para evangelizar, pero que lo reconforta poder llevar una palabra de alivio y de manera personal a quien lo necesite.



El sacerdote dijo que, a pesar de que hace muy poco volvieron a realizar las misas de forma limitada por los protocolos de salud, "es todo un desafío" porque hay personas que necesitan de otro vínculo más personalizado, y son quienes recurren a la ayuda telefónica. Agregó que se siente pleno brindando este servicio, pero que también le hizo replantearse algunas cuestiones referidas a la tarea sacerdotal. "Muchas de las personas a las que llamé me dijeron que era la primera vez que lograban hablar con un sacerdote. Y eso me hizo sentir dolor y vergüenza personal porque vi que no supimos llegar a los fieles. Lo positivo es que siempre estamos a tiempo de cambiar y de mejorar para lograr este acercamiento que la gente necesita", dijo Riveros.

"La pandemia nos enseñó a los sacerdotes una nueva forma de hacer Iglesia y llegar a los fieles, con el mandato de amor al prójimo como a uno mismo".

En este marco, dijo que no le importa tener que estar despierto hasta la madrugada para poder llamar a alguien que necesite de contención espiritual, aunque a veces los fieles sólo requieren información. Agregó que muchos necesitaban saber, al principio del aislamiento, si podían bautizar a sus hijos o cuándo se podría concurrir a las iglesias, práctica que fue recuperada tiempo después.



En cuanto a las principales problemáticas que le plantea la gente que recurre a este servicio, dijo que son la angustia por la soledad y los problemas familiares a raíz del encierro. También, la necesidad de encontrar o reencontrarse con Dios. "El temor y la incertidumbre es lo que más afecta a la gente que quizás sólo necesita una palabra de aliento para sentirse mejor. Y ese es ahora nuestro propósito. Creo que toda acción que uno haga por los demás es la vacuna para la otra pandemia más embromada, el egoísmo y el encierro en el yo que no nos deja ver las necesidades y sufrimiento de los demás", sostuvo. El padre Riveros agregó que por semana llaman a unos 120 fieles, en promedio, para brindarles contención espiritual.



CONTACTO TELEFÓNICO

El servicio de contención espiritual telefónico que brinda la Iglesia es accesible a través Whatsapp, al número 2646223822.