Marisol Sánchez es docente y siempre combinó su trabajo en el Colegio Nuestra Señora del Tulum con las clases particulares a chicos que necesitaban reforzar el aprendizaje de algunos temas. Debido a la suspensión de las clases presenciales por el coronavirus, continuó con las clases de apoyo escolar, pero con un plus: las dicta a través de las redes sociales y gratis, para continuar con el desafío de implementar esta nueva modalidad de enseñanza y brindar alivio a los padres con las tareas de los chicos.



Ponerse en el lugar de los papás que tienen más de un hijo y en diferentes grados y pensar en lo difícil que les debe resultar ayudarlos a todos con las tareas de la escuela, son algunas de las razones por la que Marisol, maestra de 31 años, decidió dar clases de apoyo gratis. Pero también porque ama la docencia y ayudar a los demás. "No es sencillo para los papás ayudar a los chicos con los deberes y mantenerlos entretenidos durante el aislamiento. Por eso habilité las redes sociales para dar clases de apoyo gratis. Lo hago a través de la cuenta de Facebook Clases de Apoyo Gratis o del Whatsapp. Y lo que más me conforta de todo esto es que realmente tanto los papás como los niños se sienten aliviados y contenidos", dijo.

"La verdad que lo que más extraño de las clases presenciales en la escuela, es poder recibir el abrazo y cariño de mis alumnos".

Si bien la pandemia es un tema que preocupa y asusta, Marisol dijo que también tiene algo positivo. Introdujo a la comunidad educativa a una nueva modalidad de enseñanza a distancia e involucró más a los padres con la enseñanza de sus hijos. Agregó que ahora los papás conocen qué contenidos ven los chicos, observan cómo evolucionan en el aprendizaje y hasta comparten la realización de las tareas.



"Todo esto es nuevo para todos, pero con resultados positivos. Lo mejor que he visto es cómo los papás se involucran más con el estudio de sus hijos. Es por eso que cuando veo que están desorientados o que no saben cómo manejar a los chicos para que hagan la tarea, les mando un video o les hago una videollamada para darles algunos tips. Esto lo hago tanto con los papás de mis alumnos de Segundo grado como con los de los chicos que necesitan de mis clases de apoyo escolar gratis. Realmente no me molesta que me pidan ayuda ya que me reconforta poder brindárselas y sentir que puedo llegar con la docencia a más niños", sostuvo.



Tarea familiar

Todas las semanas les envía las guías de estudio a sus alumnos de Segundo grado, con actividades para reforzar el vínculo de la familia.