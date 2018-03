Hoy a las 19,30 en la plaza 25 de Mayo se desarrollará el acto principal de la manifestación en contra del proyecto de ley sobre legalización de aborto, que también se presentará en el Congreso de la Nación.



Ayer ya hubo "campaña" en la plaza para convocar a más personas, mediante "bocinazos" y portación de pancartas.



Entre los impulsores de la manifestación, Adriana Fernández afirmó que "es una autoconvocatoria, surgió como una necesidad espontánea de manifestarnos que no estamos de acuerdo con este proyecto porque todos tenemos derecho a vivir, no puede ser que haya hombres de primera y hombres de segunda".



Por el momento no está previsto realizar cortes de calle en el microcentro, según fuentes policiales. En función de la cantidad de gente que concurra a la plaza, podría interrumpirse el tránsito en las arterias que rodean a la plaza.



Fernández aclaró que para dejar bien claro que esta convocatoria no responde a un sector en particular, es que no habrá oradores. "Quien esté en contra de esta ley y a favor de la vida, puede manifestar llevando una pancarta, una bandera o haciendo sonar una cacerola", agregó Fernández.



El proyecto de ley se presentará hoy y tendrá una primera etapa de tratamiento en comisiones. Se especula que en 3 semanas podría ser tratado en la Cámara de Diputados.