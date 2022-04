A poco menos de 3 horas de que cierre el periodo de inscripción para el concurso del Poder Judicial, ya se anotaron 9.100 sanjuaninos.

La posibilidad de anotarse terminará este mediodía y en los próximos días se comunicarán los días de los exámenes.

Según informaron desde la Corte de Justicia de San Juan los aspirantes deben anotarse ingresando a la página web del Poder Judicial (www.jussanjuan.gov.ar). Allí, cada persona obtendrá la “Constancia de Inscripción”, requisito indispensable para realizar toda gestión vinculada al presente concurso.

Las personas con discapacidad deberán presentar el certificado que así lo acredite, dispuesto en el Artículo 7 del Anexo del Acuerdo General Nº 50/2022, a los fines de elaborar las pruebas para ingreso acorde al tipo de discapacidad. La presentación deberá realizarse en forma personal ante la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, ubicada en el edificio de Tribunales (Rivadavia 473 Este, Capital; segundo piso, ala Sur); en horario de 7 a 13 h. y de 14.30 a 19.30 h.

Las claves de las distintas etapas de prueba

Luego de la apertura de las inscripciones, Javier Vera, secretario de Justicia de la Corte, ofreció detalles sobre el examen en diálogo con Estación Claridad.

* Quiénes pueden inscribirse: toda persona mayor de 18 años con el secundario completo y hasta los 35 años. De ahí en adelante tiene que mostrar aportes para demostrar que puede jubilarse según el cronograma vigente.

* Las pruebas eliminatorias

1- La primera es la de dactilografía, donde los aspirantes tendrán que escribir 140 palabras en 4 minutos. Este examen se realizará más o menos dentro de un mes, durante la primera quincena de mayo.

2- Quienes pasen podrán realizar la prueba de ortografía. En este caso se entregará un texto con errores ortográfico y las personas tendrán que corregir al menos el 70 por ciento de ellos.

3- Las personas que pasen la fase anterior podrán acceder a la tercera etapa, que es la del contenido, correspondiente al material de estudio que ya fue difundido. Para aprobar se deberá responder de modo correcto al menos 71 de las 100 preguntas que se entregará.

4- Los aspirantes que hayan pasado todas estas instancias serán sometidos a una entrevista para determinar el perfil del ingresante. Este paso no es eliminatorio, sino que se implementa para detectar las capacidades y el perfil de cada persona.

5- La última etapa se producirá cuando haya vacantes. En este caso se llamará a las personas aptas para los cargos y se someterán a un curso con una capacitación. Luego se tomará un nuevo examen, que será eliminatorio para ese ingreso particular. Quienes no lo aprueben quedarán en la lista de aspirantes, pero no ingresarán a ese trabajo en particular. Quienes aprueben, ingresarán directamente.