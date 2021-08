No hay manera de no saber que en esa zona está prohibido estacionar. De todos modos, hay personas que lo hacen. Esta situación se da sobre el costado Norte de calle Brasil, cuyo sentido de circulación es de Oeste a Este, y el sector Sur de la Plaza Hipólito Yrigoyen (conocida como Plaza de la Joroba), en pleno centro sanjuanino. En este tramo comprendido entre calles Mendoza y General Acha, el cordón está pintado de amarillo y hay dos carteles que dicen "Prohibido estacionar en toda la cuadra". Vecinos de la zona dijeron que esta situación de ilegalidad se da todos los días y que en parte se debe a la falta de control por parte de Tránsito de la Municipalidad de la Capital. En tanto que desde el municipio dijeron que desde mañana multarán a quienes estacionen en este sector.

"Es una barbaridad lo que ocurre sobre este costado de la plaza. Vienen y estacionan los autos a pesar de todas las señales que indican que está prohibido. A veces no me aguanto y les digo que no se puede estacionar, pero no les importa", dijo Raúl Arévalo, uno de los kiosqueros de la plaza. El hombre agregó que mañana y tarde hay autos "mal estacionados" en esta zona y que esto es "una injusticia" con los automovilistas que estacionan sus vehículos frente a la plaza y sobre calle 9 de Julio donde ya funciona el Eco y el estacionamiento es pago.

En tanto que Jorge Vargas, comerciante de la zona, dijo que por este lugar no pasa ni la grúa ni los inspectores municipales y que por este motivo la gente estaciona tranquilamente pese a estar cometiendo una infracción. "Da mucha bronca porque uno ve que la mayoría se trata de autos de alta gama o muy costosos de mantener, por lo que es fácil imaginar que su dueño tiene un buen pasar y que tranquilamente puede pagar un estacionamiento", sostuvo el hombre.

Por su parte, Darío Molina, director del Eco, dijo que esta situación irregular comenzó a darse luego del levantamiento de algunas restricciones por el covid-19, lo que generó mayor afluencia de gente al centro. Pero que comenzaron a trabajar para revertirla. Agregó que durante miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se hizo una campaña de concientización e información sobre que no está permitido el estacionamiento sobre esta zona, pese a que el cordón pintado de amarillo y los carteles ya lo indican. "Siempre en primera instancia apelamos al diálogo para revertir estas situaciones que muchas veces se dan por copiar conductas. A lo mejor viene un automovilista y ve que hay tres o cuatro vehículos estacionados en estos espacios prohibidos y decide también estacionar ahí pensando que está permitido hacerlo. Por eso, durante la semana pasada estuvimos abocados a la prevención, pero ahora aplicaremos la sanción", dijo el funcionario.

Molina agregó que durante los tres últimos días hábiles de la semana pasada hubo un monitor urbano apostado en el costado Sur de la plaza de la joroba, para indicarle a la gente que pretendía estacionar en ese sector que es ilegal hacerlo. En tanto que desde mañana ya se procederá a infraccionar a quien no cumpla con la indicación.