Ayer en la mañana, enfermeras de diferentes consultorios y áreas del Hospital Rawson llevaron a cabo la primera jornada de la Expo Enfermería, una muestra que busca promover cuidados de la salud (ver aparte) y que se extenderá hasta mañana, en el cruce de las peatonales. En este contexto, los profesionales que participaron de los diferentes stands hablaron con este medio y dijeron que, según su experiencia y en el contexto de la pandemia, el lavado de manos sigue siendo la gran deuda pendiente de los sanjuaninos, ya sea porque no se lavan la cantidad de veces que se necesita o porque no lo hacen de manera correcta. También dijeron que están en alerta porque a pesar de que la pandemia ataca más lentamente, la gente no asiste al hospital a consultas de otras enfermedades.

Laura Ortega y Griselda Rodríguez trabajan en Pediatría del Hospital Rawson. Durante la muestra, las enfermeras estuvieron exponiendo sobre incidentes domésticos y cómo hacer para prevenirlos. Al hablar sobre cómo se cuidan la salud los sanjuaninos, ambas coincidieron al decir que si bien las personas aprendieron a cuidarse mucho en relación a los contagios de covid-19, aún hay mucho por mejorar en prevención. "La gente tiene temor de contagiarse y dejó de ir a las consultas diarias o a los controles por enfermedades crónicas, pero creo que la mayor falla que tienen los sanjuaninos es el mal lavado de manos. La mayoría se limpia con alcohol en gel y cree que con eso basta, pero es fundamental el lavado para una buena higiene", dijo Laura Ortega, mientras que su colega comentó que a pesar de que ya pasó más de un año y medio desde la primera cuarentena por la pandemia, notan que hay muchas personas que tienen muy poco conocimiento sobre la enfermedad.

En el mismo sentido, Marisa Cañada, del Comité de Control de Infecciones, dijo que debido a que hay menos casos positivos, ellos perciben que las personas poco a poco dejan de cuidarse. "Muchos creen que la pandemia desapareció y que el lavado de manos ya no es importante. Antes pensábamos que la pandemia nos iba a dejar este hábito muy arraigado, pero todavía vemos personas que no se higienizan las manos correctamente", agregó la enfermera. Mientras que

Pamela Castro, de Clínica Médica, comentó que en el contexto del covid-19 están preocupados porque además de no practicar el lavado las manos, no asisten a los controles o a las consultas. "La diabetes y la hipertensión son patologías que asustan, pero no hay adherencia a los tratamientos. Sobre todo en el contexto de la pandemia", dijo Castro. Y, en coincidencia, Alejandra Riveros, otra de las enfermeras de Internado de Clínica Médica, agregó: "Ahora vemos que hay muchas consecuencias de la pandemia. La gente no hizo los controles de enfermedades crónicas o no consultó a tiempo. Esto nos hace retroceder en el cuidado y prevención de enfermedades. Ahora que la pandemia nos dio un respiro, invitamos a las personas a que vuelvan al hospital para hacer las consultas, porque hay mucho por prevenir".



Expo para promover el cuidado



En unos 10 stands, enfermeros del hospital Rawson llevaron a cabo ayer la Expo Enfermería, que seguirá hoy y mañana de 9 a 12, en el cruce de la peatonales. Ahí hubo stands en los que hablaron de obesidad, pie diabético, RCP y hasta le midieron la tensión arterial y el nivel de azúcar en sangre a las personas que pasaron por la muestra. La actividad es para promover el cuidado de la salud.