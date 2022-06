Se llama Martín Rojo Moreno. Tiene 31 años y gracias a las ventas ambulantes que hace a diario, logra mantener a su mujer embarazada y a sus dos hijos. Pero el miércoles último el joven rawsino fue víctima de un robo. Intentando huir en su bicicleta, los motochorros lo arrinconaron y lo hicieron chocar contra un auto. Según su relato, a pesar de ser él la víctima, la Policía lo quiso llevar detenido.

"Me gano la vida hace 15 años de esta manera pero ahora no se puede trabajar tranquilo", dice Rojo Moreno, vecino de la Villa Nacusi, en Pocito. A diario, sale a vender en su bicicleta rollos de bolsas, medias y repasadores. Pero el miércoles cuando hacía su trabajo en el Lote 12, en inmediaciones de calle Independencia casi Ruta 40, se topó con dos ladrones que le quisieron robar sus pertenencias y la ganancia que había hecho ese día.

"Me subí a la bicicleta y empecé a escapar, se me vinieron en motos, eran como tres motos, mientras yo pedaleaba me tiraban patadas. Me fueron arrinconando y me hicieron chocar contra un auto, llegó la Policía y me quería llevar detenido", explicó. Su bicicleta en la que trabaja todos los días quedó destruida y el capot del Ford Escort que chocó, también. Cuando salió el propietario del vehículo, el vendedor le explicó lo que había pasado y según Rojo Moreno, fue el mismo hombre quien le pidió a la Policía que no lo llevaran detenido.

Así, con esos raspones, quedó el vendedor ambulante tras el choque intentando huir de los motochorros

"La policía en vez de decirme te vamos a llevar al hospital, me querían llevar al calabozo. El hombre dueño del auto quiere que solo le pague el vidrio de la óptica y lo voy hacer porque realmente los daños fueron más pero él entendió mi situación. Este señor tiene más corazón que la ley", expresó.

La queja de Rojo Moreno es porque dice que los vendedores ambulantes están mal vistos por la Policía, incluso contó que varias veces lo llevaron a la comisaría por averiguación de antecedentes: "Como vendedor ambulante estoy mal mirado por la policia y ahora también por los ladrones. Hablo por todas las personas que nos ganamos la vida haciendo esto y pido que la policía nos deje trabajar tranquilos. Me pasó varias veces que me llevaron por estar vendiendo en la calle y cuando se dan cuentaq ue no tengo antecedentes me hacen firmar una contravención por disturbios en la vía pública y esa multa sale 12 mil pesos o 12 días de arresto. Las tuve que pagar porque si yo no salgo a trabajar un día, ¿quién mantiene a mi familia?", se quejó.