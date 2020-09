El lunes, la muerte de la pequeña Lara conmovió a los sanjuaninos. Un pitbull escapó de la casa de un vecino en el interior del Barrio Malimán, de Rawson, y la atacó salvajemente, causándole heridas que le terminaron costando la vida.

Con el alma en pedazos, Barbarita Cepeda (48), madre de la nena, relató lo sucedido en Radio Sarmiento y se refirió en duros términos a la familia dueña del animal.

"Nadie ha venido a ayudarnos, a decirnos algo, sólo la gente del Municipio. Ni la policía vino a preguntar cómo encontré a mi hija. Los dueños del perro no vinieron, no hicieron nada, ni auxiliaron. Tienen auto pero ni siquiera fueron capaces de levantarla, mi hijo tuvo que llevarla en moto", aseguró la mujer entre lágrimas. "¿Por qué no la ayudaron?, si la hubieran alzado capaz era todo distinto, estaba tirada en un charco de sangre", se preguntó.

Lara tenía 9 años y cursaba 4° grado. "Era muy buena, un ángel. Trabajamos en un merendero y ella ayudaba. Para el Día del Niño estaba muy feliz por lo que le daban juguetes a los chicos. Vivía dibujando, era muy inteligente", dijo.

Barbarita contó también que la nena superó nueve operaciones a lo largo de su corta vida, porque nació con labio leporino. "Desde que nació, lucho. En cada operación ella me decía que no tuviera miedo porque era muy fuerte".

Además, la mamá contó que esta mañana fue hasta la Subcomisaría Ansilta y que el comisario no la recibió.

El hecho

Todo ocurrió después de las 11 de este lunes. Lara era la menor de 7 hermanos y vivía con su familia en la casa 8 de la manzana H del Barrio Malimán. Según fuentes policiales, a la pequeña la habían mandado junto a una hermana de 10 años y a un primo de 9 a una carnicería ubicada cerca de la vivienda.

Los tres chicos iban caminando cuando fueron sorprendidos por el perro de un vecino que vive en la otra manzana, la G.

"Íbamos a comprar para hacer de comer, íbamos por la vereda y al señor se le escapó el perro. Yo le dije 'vení Lara, vamos' y salimos corriendo. Ella parece que no me escuchó y el perro la agarró de acá (señala su cuello) y la llevó hasta la casa de al lado. Yo la agarré del brazo para que saliéramos corriendo pero el perro justo la agarró", contó a este diario la hermanita de Lara.

La versión policial señala que el perro saltó contra la niña cuando pasaba por la vereda y la mordió en el cuello. Luego la arrastró hasta la casa de al lado, donde funciona una verdulería.

Allí los vecinos le comenzaron a dar palazos y patadas hasta que la soltó. Lara intentó dos veces levantarse, pero no pudo. "Le salía sangre a chorros y después no reaccionaba", dijo una vecina.

Como la ambulancia tardaba en llegar, Lara fue trasladada en una moto hasta la salita del Barrio Cerro Blanco, donde el personal de salud nada pudo hacer para salvarle la vida.

Según fuentes policiales, el Pitbull le mordió la aorta, la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Eso la sentenció a muerte.