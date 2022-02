Tras la denuncia de algunos padres sobre que en el Colegio Provincial de Rivadavia, les cobran $1.000 por la inscripción de cada alumno, desde el Ministerio de Educación salieron a responder a este reclamo y a calmar las aguas. Y fue Mabel Cercos, de la Dirección de Educación Secundaria, la encargada de aclarar algunos puntos. Ante los medios de comunicación sostuvo que "ninguna institución educativa puede cobrar absolutamente nada. Hay un instrumento legal que establece que las escuelas públicas de gestión estatal no pueden cobrar nada por la inscripción de los alumnos".

Explicó que lo que se hace normalmente en las instituciones educativas, cuando se inscribe a un chico, es solicitar a los padres "una colaboración voluntaria", que no es obligatoria para realizar la inscripción. "Si no se da esta colaboración voluntaria, al chico se lo inscribe igual, pertenece a la institución igual y va a seguir su trayectoria educativa igual. No está obligado a pagar nada, que quede claro", sostuvo.

Toda esta situación salió a la luz ayer luego de que un mensaje de Whatsapp se hiciera viral y que indicaba que un grupo de padres auto convocados cortarían hoy la Avenida Libertador y Meglioli, en la esquina del Colegio Provincial Rivadavia en protesta porque las autoridades del colegio les exigen un pago de $1.000 para inscribir a los alumnos, notificación que según dijeron les llegó a través de esta red social.

Cercos también se refirió a la autenticidad de este mensaje. Lo calificó de extraoficial restándole validez. "He visto este mensaje que estaba circulando y no tiene la firma de nadie del equipo directivo del colegio ni siquiera menciona el nombre de la institución. Institucionalmente no puede salir ningún mensaje que no tenga la aprobación del equipo directivo. No tiene validez", afirmó.