Uñac realizó la presentación junto al vice Gattoni y la titular de la Corte de Justicia, además de legisladores nacionales, incluido el diputado nacional José L. Gioja.

Ayer en el lanzamiento que el Gobierno hizo del "Acuerdo San Juan" junto a 16 sectores para empezar a forjar el perfil de provincia que se buscará en el mediano y largo plazo, tras la crisis desatada por la pandemia del coronavirus; se abrió la puerta para la discusión de los impuestos. Los sectores más fuertes de la provincia ya están planteando la necesidad de una reforma tributaria o alguna medida para lograr un alivio fiscal. Por ejemplo, la Mesa de la Productividad, que está integrada por la Cámara Minera, la Unión Industrial de San Juan y las Cámaras de la Construcción y de Comercio Exterior, ya diseñó un documento con los ejes que se consideran una estrategia primordial, y la cuestión fiscal se lleva uno de los capítulos, según anticiparon. Otro sector que desliza la necesidad de lograr medidas tendientes a una prórroga tributaria es el comercio, a través del Centro Comercial de San Juan.

El grupo de los cuatro grandes sectores exportadores, constructores, mineros e industriales plantean

avanzar firmemente en la reducción gradual de la presión impositiva nacional, provincial y municipal. En particular sostienen que es muy importante para la industria, entre otras cosas, moderar las tasas municipales y eliminar el cobro de tasas asociadas al consumo eléctrico. El que los municipios dejen de cobrar las tasas de alumbrado a través de la boleta de luz es un viejo reclamo que el empresariado viene sosteniendo infructuosamente desde hace unos años y que ahora volvió a colarse en esta convocatoria. También sostienen la necesidad de adoptar políticas de Estado sobre Responsabilidad fiscal y proponen buscar "el equilibrio y razonabilidad fiscal, la moderación y eficiencia del gasto público, buscando una mayor productividad y utilidad de la inversión en obras de infraestructura". Se supo que también impulsaran otras medidas relativas a otros dos grandes ejes, uno el de buscar calidad institucional para generar confianza en las inversiones y otro, fomentar la inversión privada par que sea motor del desarrollo territorial sustentable. Dario Minnozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan también se refirió al tema impositivo. El empresario sugirió "encapsular" las deudas de obligaciones tributarias generadas durante la pandemia, y que estas sean cobradas en el futuro de "una manera prorrateada". "No estoy hablando de no pagar, sino de establecer una planificación como haría cualquier persona en su casa, pero accesible", indicó uno de los referentes de un sector que resultó muy golpeado por la pandemia.

La estrategia uñaquista es cerrar un documento multisectorial -denominado Acuerdo San Juan- con la participación de 16 sectores, conformados por unos 120 dirigentes políticos, sociales, económicos, educativos, deportivos y religiosos. Inicialmente Uñac habló de un plazo de 45 días pero ayer dijo que será de 60. El 1 de julio empezaran las mesas de trabajo, donde incluso alternarán diferentes grupos, para diseñar un escrito global con los principales puntos que toda la sociedad pública y privada sanjuanina acuerda instrumentar para levantar la economía local tras la pandemia.

El gobernador Uñac en la presentación de ayer -que se hizo a través de la plataforma Zoom y fue alternando con cada uno de los 16 sectores por espacio de una hora y medio de transmisión- dio algunos números del costo gravísimo que acarreará la cuarentena implementada para contener la pandemia del Covid-19. Mencionó, por ejemplo, que a principios de enero los organismos internacionales pronosticaban un crecimiento de la economía mundial de un porcentaje cercano al 3%, un poco después el numero fue modificado y predijeron un decrecimiento del 3,3%, y 120 días más tarde ajustaron las cifras y ahora sostienen que la economía mundial va a caer en un porcentaje cercano al 6% o 7%. ""Si le pasa al mundo por qué no le va a pasar a Argentina y a San Juan", indicó Uñac y señaló que "crece la responsabilidad de cada uno de nosotros de poder encontrar una salida en el corto, mediano y largo plazo". En varios pasajes de su presentación destacó que el pensamiento ""deberá ser colectivo y la convocatoria, plural", e incluso mencionó que a su juicio, ""la economía deberá ser menos contributiva hacia el Estado, y más distributiva hacia la sociedad", mientras que la sociedad tendrá que ser ""más equitativa y solidaria". Aún no se sabe cómo será la evolución del "distanciamiento social" que rige ahora en San Juan, ni el proceso de salida de las sucesivas cuarentenas, por lo que es difícil prever qué economía emergerá de la pospandemia. Pero las previsiones iniciales no son auspiciosas y el gobierno local lo esta anticipando: se prevé una caída del Producto Bruto Geográfico y también del nivel de desempleo que en esta provincia era del 3,5% antes de ingresar a la cuarentena por la pandemia en marzo pasado.

Hay un número incalculable de trabajadores que han perdido su trabajo en el comercio. Un sondeo en las 15 galerías comerciales del centro señala que 54 negocios ya cerraron sus puertas y uno de los paseos de compras cerró por completo. Los comerciantes aun adeudan salarios desde marzo y están acordando empezar a pagar alquileres a partir de diciembre. Además, decenas de pymes están sosteniendo los trabajadores con el ATP (Asistencia al Trabajo Productivo), y no se sabe qué ocurrirá ahora que la Nación está anticipando que no los pagará a los rubros donde ya volvió la actividad. Y en San Juan ya volvió a funcionar más del 95% de la economía.

Apoyo unánime en el sector financiero

Por primera vez la convocatoria sectorial del Gobierno reunió a los gerentes y representantes de la mayoría de los bancos que operan en la provincia. En la "mesa financiera" se congregaron ayer los referentes del Banco San Juan, Silvina Bellantig; del Banco Supervielle, Eugenia Chufan; del Credicoop, Fabián García; del Banco Nación, Pablo Álvarez; del Banco Patagonia, Martin Fissore, y del Banco ICBC, Gustavo Rosales. También estuvo del Banco Galicia, Pablo Cortesi; del Banco Santander, Mónica Cancino y del Banco Macro, Eduardo Hijano. Desde la Bolsa de Comercio de San Juan participó Damian Ventura; el titular de la Agencia San Juan de desarrollo de Inversiones, Fabián Ejarque, y Daniel Castro de Garantía San Juan. También estuvo Eduardo Danna de la Agencia Calidad San Juan y desde Fiduciaria San Juan, Dora Zaldo. La ministra de Hacienda, Marisa López, dijo que los participantes están dispuestos a participar y colaborar para que avance la economía y destacaron el orden de la provincia.

El lunes, un cambio en el sector Salud

Ayer la mesa del sector Salud y sociedades científicas reclamó al gobernador Uñac que la decisión de haber paralizado las internaciones y consultas para dejar libres las camas de los sanatorios para eventuales pacientes de Covid-19 puede causar un problema con situaciones más complejas para un sector de pacientes. Ante esto, el gobernador Uñac rompió el protocolo que llevó adelante con el resto de comunicaciones sectoriales y les dijo que a partir del lunes próximo, van a liberar esa situación "para que al final no nos complique la situación sanitaria".

El que habló en representación de la Salud fue Ricardo Ruvinsky, desde la Asociación Sarmiento.

El profesional, al tomar la palabra dijo que la mesa analizó las necesidades del manejo de lo que quede de la pandemia, y auguró que "ojalá sea poco".

"Queremos planificar para la etapa pospandemia. Cada sector expuso su problemática, no se dejó de tener en cuenta a los pacientes. Lo hicimos dejando de lado intereses personales, tratando de ser más amplios en el criterio y llegaremos a buen puerto", dijo.



Adhesión

En nombre del sector empresario productivo habló Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior. Dijo que la agricultura, la economía familiar y la minería "estarán presentes para hacer su aporte" al acuerdo sanjuanino.



Empleos

Daniel Baca, presidente de CASETIC, fue quien en representación de los sectores de Investigación y Desarrollo dijo que tienen propuestas "en sintonía con los objetivos de la Provincia, con generación de empleo y transformación de la matriz productiva".