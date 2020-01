La creciente. El auto de los Barros fue arrastrado por la creciente en la zona de Baldecitos, en Valle Fértil. El hombre mayor murió como consecuencia de ese incidente.

Algunas casas con filtraciones en los techos, calles anegadas y familias que perdieron muebles por la lluvia fueron parte de las consecuencias que dejó la tormenta que afectó a gran parte de la provincia a primera hora de ayer y que dejó daños en al menos cuatro departamentos. Y, como si eso fuera poco, en Valle Fértil un hombre de 52 años falleció luego de que su vehículo fuera arrastrado por la creciente en la Ruta 510, a la altura de Baldecitos. La tormenta obligó además a que algunas actividades fueran suspendidas o cambiaran de horario.

Este verano llegó pasado por agua y según el climatólogo Germán Poblete, las probabilidades de lluvia comenzarán a mermar con el paso de los días (ver aparte).

En este contexto, una nueva tormenta generó problemas en la provincia.

Los caminos. De cara a la Vuelta a San Juan, que ayer llegó a Valle Fértil, hubo máquinas limpiando los distintos caminos tras la tormenta.

La consecuencia más grave tuvo lugar en Valle Fértil, donde Manuel Barros (52) murió luego de ser arrastrado por la creciente del río Seco. Este hombre viajaba acompañado de su hijo Sergio Barros (32), quien fue encontrado enredado en unos alambres, pero con vida. Estos hombres, oriundos de La Rioja, viajaban rumbo a la vecina provincia luego de haber comprado un auto en San Juan. "Mi marido me llamó a las 12 de la noche diciéndome que como a las 2.30 iba a estar en casa y nunca llegaron. Aún no sabemos cómo ocurrió todo, porque mi esposo está en shock", dijo Nadia de Barros, la mujer de Sergio y comentó que el hombre estaba bien de salud, pero muy consternado. Sin querer dar más detalles, la mujer agregó que no sabían cuándo iba a poder velar a su suegro porque les dijeron que debían esperar la autopsia. Sobre este caso, el jefe de la seccional 12da, de Valle Fértil, dijo que el cuerpo del hombre fue hallado fuera del auto. "La gente de La Rioja pasó por el río Seco y el agua levantó el auto y lo arrastró, aparentemente no conocían la peligrosidad de la creciente", agregó el policía.

En cuanto a los daños menores ocasionados por la tormenta, desde Caucete, Chimbas, Iglesia y Valle Fértil comentaron que la lluvia y el viento afectaron a varias familias, pero no hubo evacuados. Uno de los puntos con mayores problemas fue Bermejo, en Caucete, donde la creciente inundó el pueblo e hizo que algunas personas no pudieran salir de sus casas. En los demás departamentos las familias afectadas fueron asistidas por personal de las áreas sociales con palos, nailon y algunos colchones.

En el corazón del Valle. Tras el viento y la lluvia, personal de la Municipalidad de Valle Fértil acondicionó San Agustín.





Suspensiones

Durante la jornada de ayer, el Ministerio de Desarrollo Humano informó que suspendieron las actividades en las colonias de 9 de Julio (en todo el departamento), en Bermejo y el predio Municipal de Caucete y en el Club Aberastain de Pocito. En el resto, la actividad fue normal.



Cambio de horario

Para evitar problemas con la lluvia, la organización de la Vuelta a San Juan decidió adelantar media hora el comienzo de las etapas previstas para el viernes, el sábado y el domingo. La etapa 5 (mañana), que termina en el Alto del Colorado, comenzará a las 15,30 (ver Pasión).

> Dicen que empezará a mermar la probabilidad de que haya lluvia

Desde que empezó el año, la lluvia afectó a la provincia en numerosas oportunidades. Sobre todo en las noches. A esto se le sumó una ola de calor que llevó el termómetro al máximo durante más de 10 días y que, según dijeron, fue extraordinaria. En este contexto, el climatólogo Germán Poblete dijo ayer que a partir de hoy, el verano volverá a instalarse en San Juan (tras el día fresco de ayer) y que empezará a mermar la probabilidad de nuevas lluvias.

El especialista dijo que "tras el pasaje del frente" de ayer paulatinamente la provincia recuperará el calor. "Mañana -por hoy- será un día de transición entre el fresco y el calor, pero el fin de semana volverán las temperaturas elevadas. Lo que puede salvar un poco la alta temperatura serán las brisas del Sur, sobre todo el domingo en la mañana", dijo el especialista y resaltó que debido a la entrada del frente fresco de ayer disminuyó la probabilidad de lluvia. Si bien dijo que quizás esta noche se formen algunas tormentas aisladas, agregó que es difícil que este panorama se repita con el paso de los días. Apuntó que con la llegada del calor, es decir con la instalación del clásico verano, será más difícil que vuelvan las lluvias diarias. A pesar de todo esto, el especialista reiteró que las tormentas de verano son muy frecuentes en la provincia y explicó que esta vez afectaron de manera sucesiva debido a la instalación de la ola de calor.

Sobre la temperatura prevista para este fin de semana, Poblete agregó que el día más caluroso será el domingo con una máxima de 37´C, mientras que hoy el termómetro marcará como mucho 33´C. "El calor ya comienza a sentirse nuevamente. El domingo en la mañana habrá una brisa fresca que nos ayudará a percibir un poco más leve la alta temperatura", concluyó el especialista.