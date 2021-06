Si bien en los últimos días el Ministerio de Salud Pública está reportando una leve baja en la cantidad diaria de casos de covid, la previsión desde el punto de vista epidemiológico que tienen en el sector privado de la salud es que la curva de contagios seguirá creciendo por lo menos unos 60 días más. Y que para lograr bajar la cantidad de infectados y por ende disminuir el porcentaje de internados será clave el avance de la vacunación.

"No hacemos futurología y no sabemos efectivamente qué va a pasar, pero este periodo de amesetamiento de casos no es más que algo que denominamos dientes en la curva de contagios. Son pequeños picos, pero en concreto la curva sigue en ascenso y la previsión que tenemos es que seguirá así unos 60 días más, aproximadamente. Serán unos 60 días de angustia para el personal de terapia intensiva y para la población en general", explicó Rodolfo Fasoli, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan.

Tras el pico de 790 casos diarios a fines de mayo, Salud Pública comenzó a comunicar luego poco más de 600 confirmaciones diarias y en las últimas jornadas rondó entre los 500 a 600, cada 24 horas.

En San Juan circulan tres variantes importadas, dos de ellas muy contagiosas.

No obstante, mayo cerró con todos los récord registrados hasta ahora en pandemia, con el 45% del total de casos sólo en ese mes, la mayor cantidad de fallecidos desde que comenzó la peste y también con altísimos porcentajes de ocupación en camas críticas, que ronda el 90%. En lo que va de junio, en tanto, los casos promedian los 580 por día, mientras que la media de decesos por día es de poco más de ocho fallecidos, solamente en estos primeros días del mes.

"La realidad es que el aumento en los contagios se mantiene a pesar de los ligeros descensos diarios; eso hace suponer que la tendencia seguirá en alza. Ahora bien, en este momento de la pandemia mucho va a depender el ritmo de vacunación, porque sabemos que las vacunas hacen que los pacientes lleguen menos graves a la atención y en general a más cantidad de inmunizados hay menos transmisibilidad de la enfermedad. Si la vacunación se demora, obviamente que la curva seguirá en aumento hasta tanto la población logre anticuerpos naturales, es decir, hasta tanto sea lograda la inmunidad de rebaño", amplió Fasoli.

En la misma línea se había manifestado públicamente Mario Penizzoto, presidente del Colegio Médico. El profesional coincidió en que acelerar el ritmo de vacunación va a generar un freno en el impacto de esta segunda ola, pero mientras tanto advirtió que las proyecciones no parecen tender a que la curva de contagios disminuya en lo inmediato. Así, aseguró que bajo las circunstancias actuales y con la llegada del frío y la estacionalidad de enfermedades respiratorias, estiman que la cantidad de casos de covid seguirá alta en lo que resta de junio, julio e inclusive agosto.

En Salud Pública confirmaron el inicio de la segunda ola desde abril y el fuerte aumento de casos fue atribuido en parte a la circulación de variantes más virulentas como las surgidas en Brasil o Reino Unido.



Reportan 3 muertes y 383 nuevos contagios



El Ministerio de Salud dio a conocer la situación sobre el coronavirus hasta ayer. Se registraron tres decesos y 383 nuevos contagios. Los fallecidos son una mujer de 72 años, oriunda de Capital, quien permanecía internada en la Clínica Santa Clara; una mujer de 37 años, de Chimbas, internada en el Marcial Quiroga; y un hombre de 71 años, de Sarmiento, internado en el Hospital Privado.