Desde hoy comenzará a notarse "la invasión" de turistas que habrá en toda la provincia durante esta semana debido al eclipse de sol que ocurrirá mañana por la tarde.



Sitio privilegiado en el mundo por el acontecimiento astronómico, San Juan también vivirá días extraordinarios desde lo turístico. Las estimaciones oficiales indican que cerca de 35.000 personas se movilizarán en la provincia en estos días y el impacto económico será de unos 360 millones de pesos.



Los operadores de turismo receptivo afirman que es un acontecimiento que prácticamente no tiene antecedentes. Si bien por la cantidad de turistas extranjeros se puede evocar la realización de algún Mundial de hockey sobre patines en el Aldo Cantoni o cuando se disputaron partidos de fútbol por la Copa América en el estadio del Bicentenario, hay dos aspectos que no tienen comparación. Primero, el perfil de los "cazadores de eclipses", ubicados en una posición económica más alta. Y segundo, la gente no se concentrará en la capital o en una localidad determinada, sino que estará copada toda la provincia.



Desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia, informaron que la reserva de las plazas de hospedaje está prácticamente cubierta, con el 98% en toda la provincia. En las 5 secciones principales, el panorama es de 93% en el Gran San Juan, 100% en Calingasta; 92% en Jáchal, 90% en Valle Fértil y 100% en Iglesia.



Dentro de esas estimaciones, 7.000 personas vendrán sólo por el día o no pernoctarán en San Juan, mientras que otras 8.000 se hospedarán en casas y departamentos de familias.



Los turistas que arriben de otros países son lo que tendrán mayor incidencia en el impacto económico. Esta semana, en los restaurantes locales se verá cenando a gente de Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, España, Noruega, Japón, China, Corea del Sur, India, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.



Gustavo Chávez, al frente de la Comisión de Turismo Receptivo de la Asociación de Operadores de la Provincia, reconoció que el arribo masivo de extranjeros lo llevó a contratar por estos días a traductores porque no será suficiente con el equipo de trabajo estable. "Como mínimo la estadía de estos turistas será de tres noches y desde este domingo se notará su presencia. El martes verán el eclipse en un predio contratado en Bella Vista, Iglesia, y además conocerán Barreal e Ischigualasto en las otras jornadas. Algunos, se quedarán cinco noches", agregó.



Los paquetes que contrataron parten de los 600 dólares. Y desde Turismo indicaron que por día, cada uno tendrá en promedio, un gasto de 120 dólares quienes vengan de los países limítrofes y de 180 quienes vengan de otros continentes.



"Hasta un video clip grabará durante el eclipse en Bella Vista el cantante de Catupecu Machu", anunció la ministra, Claudia Grynszpan, para señalar que el fenómeno astronómico de un par de horas por la tarde del martes estará en sintonía con otro de días de duración, en este lugar de la Tierra.

Actividad en Ceferino Namuncurá, San Martín

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, ubicado en el departamento San Martín, se sumará a los espacios a los que el público podrá acceder el día del eclipse total solar.



Desde las 12.30, quienes lleguen hasta el complejo podrán disfrutar del telescopio y charlas a cargo de astrónomos.



Además, en el predio habrá espectáculos artísticos junto a la Academia de Danza local, Dúo Díaz Heredia y el "Diablito" Martínez. Además, se emplazarán paseos de artesanos y patio de comidas.



En este complejo, el acontecimiento se vivirá de forma especial con la magia que brinda el cerro Pie de Palo. La entrada será gratuita y la gente que elija este espacio recibirá lentes para observar el fenómeno.



Despliegue mediático



Debido a que San Juan será el lugar privilegiado para observar el eclipse, se aguarda también que cerca de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo tenga un enviado especial acá para realizar la cobertura periodística.