En acción. En las producciones de moda las modelos adultas ocupan un lugar importante, al igual que el resto de las mujeres. En San Juan hay algunas de hasta de más de 70 años.

Algunas tenían una cuenta pendiente desde la juventud, otras descubrieron con el paso de los años que el modelaje les gustaba mucho y unas cuantas más se acercaron para buscar sentirse lindas y contenidas.

Así, las agencias de modelos de San Juan comenzaron a tener integrantes de más de 40 años que se animan a incursionar en el mundo de la moda, sin importar el qué dirán y solamente para sentirse bien. Incluso, dijeron que hay algunas mujeres que tienen más de 70 años. Desde las agencias locales, que tienen en sus cursos mujeres adultas, explicaron que la mayoría de las que asisten lo hacen también para desestresarse.



Durante el día se dedican a los quehaceres de la casa, sus trabajos y hasta de sus nietos. Y en sus ratos libres se ponen zapatos altos, se maquillan y aprenden cómo caminar, qué postura tomar ante una cámara de foto y cómo actuar en público. Así, mujeres de hasta más de 70 años se ponen el traje de modelo y se desafían a ellas mismas. En la provincia dijeron que cada vez es más común que consulten y hagan cursos.



Durante años las agencias de modelos dieron capacitaciones o tuvieron en los staff estables a chicas jóvenes de entre 16 y 30 años. Después con el paso de tiempo, empezaron a incluir hasta nenas de 4 años, pero resultaba extraño que en los cursos participaran mujeres grandes. ‘Antes las mujeres de más edad no superaban los 35 años. Ellas desfilaban o hacían cursos‘, dijo Matías Sambrizi, que tiene su agencia en San Juan y dicta curso hasta fuera del país. En coincidencia, Soledad Tassi y Gustavo Nebro, otros referentes del modelaje de San Juan dijeron que hay muchas mujeres grandes que buscan cambiar su look y hasta se animan a realizar producciones fotográficas para comercios de ropa, de la provincia. Ellos coincidieron que ahora hay las mayores de 40 años también hacen los cursos para subirse a una pasarela.



’Yo tengo una mujer que tiene 72 años y forma parte del staff estable de la agencia. Ella va a los desfiles con nosotros y es una más del grupo’, dijo Nebro y explicó que este grupo etario disfruta a la par de las jóvenes de cada espectáculo y capacitación, es que no sólo aprende sobre modelaje sino que también tiene cursos de protocolo, nutrición y otros temas más.



Mientras algunas personas optan por hacer deporte o baile para relajarse, sentirse mejor y hasta olvidarse de los problemas, hay muchas mujeres adultas que emprenden el camino de la moda para lograr estos mismos objetivos. Según los encargados de las agencias y hasta algunas modelos dijeron que se sienten ’plenas’ cuando están sobre una pasarela y se olvidan de lo malo que les pueda suceder.

’Es como una terapia’, dijo una de las modelos y agregó que el modelaje es una linda forma para darse cuenta que todas las mujeres, sin importar la edad o el peso, tienen belleza para mostrar.

Protagonistas



Tiene 72 años, 5 nietos y ama el modelaje

Con solo mirarla rápidamente se descubre que Otilia Oliva es una mujer coqueta. Tiene 72 años y siempre soñó con ser modelo, pero hasta hace poco sólo se dedicó a su trabajo, en la UNSJ y a us familia. “Pero cuando era chica mi padre no quería, prefirió que estudiar otra cosa. A los padres de antes no les gustaba el modelaje”, dijo la mujer que tiene 2 hijas y 5 nietos.



Otilia es viuda, se jubiló hace varios años y después de sufrir su primer ACV el médico le aconsejó que hiciera alguna actividad que la relajara. Ahí comenzó con los cursos de modelaje. Luego con el paso del tiempo se animó a más y ahora integra un staff de modelos.



“No me importa lo que la gente piense, porque no le hago mal a nadie. Me encanta desfilar y me gustaría que cada vez más personas adultas se sumen a esta tendencia”, dijo la mujer que fue candidata a Reina del Adulto Mayor, por el departamento de Rivadavia.



Otilia contó que además de sentirse joven gracias al modelaje, considera que es más refinada, tiene más gracias para las relaciones con otras personas y sobre todo es más feliz. “Es una forma de mostrar que seguimos vivos a pesar de la edad. Casi siempre, cuando desfilo, mis hijas y mis nietos me acompañan. Ellos también están felices por lo que hago”, agregó.



Policía y modelo de publicidad

Pensó qué hacer para pasar el tiempo. Buscó una actividad que la hiciera sentir contenida y a la vez que le cambiara la visión que tenía de ella misma. “Comencé con el curso y eso me hizo dar un cambio profundo. Esto no es sólo pintarse las uñas, los ojos y peinarse. Esta actividad hace que uno se de cuenta que todos somos lindos y podemos modelar”, dijo Paula Torres. La mujer que es policía y que tiene una hija adolescente.



Paula está segura que toda mujer merece sentirse bella y que todas pueden ser modelos, sin importar la edad o el peso. Trabaja muchas horas al día y esa rutina la había agobiado. “Cuando empecé con el curso me cambió la vida. Aprendí a cuidarme y quererme. Tengo sobrepeso y eso antes me costaba entenderlo. Sobre todo cuando quería comprarme ropa y no conseguía de mi talle”, dijo y comentó que abrió las puertas de su historia, porque considera que ella logró superar varias barreras que no le permitían crecer, después de que empezó a relacionarse con la moda. Empezó el curso con un poco de vergüenza, pero con el paso del tiempo su autoestima subió. Incluso, tras hacer el curso se animó hasta a protagonizar un book de fotos para un negocio que vende ropa para talles grandes, y a eso lo contó con mucho orgullo.