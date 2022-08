Al menos 25 intervenciones habían tenido hasta anoche los cuarteles de Bomberos de toda la provincia por incendios de magnitudes importantes, siendo Pocito, Rawson y 9 de Julio los departamentos más afectados en un domingo caracterizado por fuertes ráfagas de viento Zonda.

Uno de los puntos más perjudicados fue el de Alfonso XIII entre calles 10 y 11, en Rawson. Una familia de allí fue evacuada porque su casa, ubicada en una finca, estaba sitiada por el fuego. María Luisa Vega (55, foto) dijo que a eso de las 15 empezó el problema y, furiosa, aseguró que iba a denunciar a un vecino que supuestamente había prendido unas malezas, iniciando un foco que por el viento se volvió casi incontrolable. Gran parte de las 24 hectáreas de esa finca fueron afectadas, incluido un sector de los parrales. Vega anoche seguía con la ropa que se puso por la mañana para asistir a su trabajo como moza, colaborando con su esposo, dos hijas, dos sobrinos y un hermano que con baldes y mangueras arrojaban agua para evitar la reactivación de las llamas.

Por la siesta, junto a unos 10 vecinos, habían estado ayudando a los bomberos y varias horas después la familia seguía poniendo su esfuerzo para prevenir un mal mayor, preocupados por el alerta de más ráfagas durante la noche. "No me da tiempo ni de cambiarme, si se me quema la casa lo pierdo todo", lamentó la moza mientras cubría sus ojos de la tierra y el espeso humo que hacía al aire prácticamente irrespirable. Frente a la propiedad, un poste del tendido eléctrico estaba caído y los Liñan, dueños de una quinta, habían perdido varios fardos de pasto por otro foco ígneo en su predio que además puso en peligro a sus caballos.

"Los bomberos vinieron y nosotros los ayudamos porque no daban abasto". MARÍA LUISA VEGA - Víctima del fuego

Según la Policía, además de los mencionados tres departamentos más afectados, Bomberos intervino en siniestros registrados en Chimbas, Rivadavia, Caucete, 25 de Mayo, San Martín, Angaco y Jáchal. La mayoría de las intervenciones fueron por incendios de pasturas y residuos, mientras que en Pocito el fuego destruyó parte del fondo de una casa del Barrio Bella Vista, donde también fue afectado el frente de un automóvil.

Por otro lado, dos de los focos más dañinos en materia económica se registraron en plantaciones de olivos, ambas situadas también en Pocito. Una, en San Miguel y calle 9, donde resultaron con daños 25 hectáreas. La otra, en Chacabuco y 9, en la que 20 de las 50 hectáreas sufrieron las consecuencias del fuego. Anoche en ese lugar continuaban trabajando tres dotaciones para la sofocación completa de las llamas, mientras que todos los cuarteles permanecían alerta.

Datos del Zonda



Según el SMN, las primeras ráfagas del Zonda llegaron al Gran San Juan cerca de las 15, mientras que las más fuertes se registraron entre las 17 y las 18, reduciendo considerablemente la visibilidad.