"No tenemos agua y el encargado está de vacaciones", esa es la situación que relata Ariela Rivero, de Caucete, que al mediodía de este miércoles lleva 40 horas sin tener agua en su domicilio; como el resto de 30 familias, según lo que indicó en su reclamo.

En diálogo con este medio, determinó que desde el lunes, alrededor de las 20, se cortó el suministro de agua potable para todos los vecinos de dicha zona y cuando hicieron el llamado a OSSE de Caucete, les manifestaron que irían a "tomar la presión para ver qué es lo que ocurría".

"La cuadrilla vino pero no pudo hacer más que tomar la presión de agua que no hay y nos dijeron que más no pueden hacer porque el encargado está de vacaciones", expresó indignada y agregó que se trata de canerías viejas y un problema que "no es nuevo".

También dijo que hay personas mayores que no pueden andar acarreando baldes y que hay enfermos que ni siquiera pueden salir a comprar bidones de agua. "Es una situación crítica y nadie responde por vacaciones, pero nosotros seguimos sin agua", cerró.