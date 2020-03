El coronavirus sigue sumando capítulos a su historia, en todo el mundo. A un día de que el Ministerio de Educación de la provincia anunciara que los alumnos, docentes y no docentes de los diferentes establecimientos que hayan viajado a las zonas de mayor circulación del virus deberán ausentarse de las escuelas por 14 días por prevención, un relevamiento sacó a la luz que hasta ayer al mediodía ya había 4 alumnos y un directivo que se habían adherido a esta normativa, que se repite en todo el país. A la vez, desde algunas escuelas comentaron cómo estaban trabajando con los alumnos y hasta con los papás para reforzar las medidas preventivas, con el objetivo de mantener la calma y de que todos sepan cómo actuar.



Si bien desde el Ministerio de Educación informaron que hasta ayer al mediodía su relevamiento indicaba que 3 personas habían pedido esta licencia preventiva (pues iban a seguir pidiendo información hasta la noche), la consulta realizada por este medio daba otro resultado. Desde la mayoría de las escuelas, desde donde no quisieron brindar mucha información sobre cómo están trabajando el tema o donde las personas que hablaron con DIARIO DE CUYO no quisieron identificarse, comentaron que no tuvieron casos de personas que hayan avisado que se iban a aislar en sus domicilios por prevención. Mientras que hubo un establecimiento, la Escuela Modelo, que admitió que 4 estudiantes dijeron haber viajado a algunos destinos donde el virus afectó a más personas. Estos alumnos quedaron en aislamiento, en sus domicilios para evitar la posible propagación del virus, tal como ordena la resolución de Educación. Desde la escuela no dieron a conocer los niveles de estos chicos, pero según fuentes extraoficiales supuestamente se trató de alumnos de primaria y secundaria. El caso restante fue informado por el Ministerio de Educación y se trató de la directora de la escuela Pellegrini. Sobre este caso particular, en un primer momento dijeron que la mujer se había tomado la licencia por ser familiar del joven que fue el primer caso sospechoso de tener coronavirus en San Juan (este caso ya fue descartado), mientras que a las horas comentaron que la directora estaba aislada por una gripe.



LA PREVENCIÓN



Trabajos en el aula, carteles fabricados por las mismas docentes y los estudiantes y hasta reuniones con los papás para enseñarles cómo prevenir, son algunas de las medidas que tomaron las escuelas de la provincia ante el revuelo que generó este virus. Desde algunos establecimientos escolares comentaron que los papás fueron puestos en conocimiento, de la nueva resolución de Educación, a través de los cuadernos de comunicaciones, el sistema informático que tiene la escuela, por correo electrónico y hasta por cadenas de Whatsapp. "Nosotros además estamos reforzando con mucha cartelería el tema del lavado de manos. Insistimos a los chicos a que lo hagan seguido y tenemos mucha información", dijo Silvia Arias, secretaria del colegio Mercedario y agregó que harán una reunión con los papás para darles la mayor cantidad de información posible sobre síntomas y prevención, entre otras cosas.

Las personas que se aislen por prevención y dejen de ir a la escuela deberán acreditar la razón.

CLAVES

Caso sospechoso

Desde Salud Pública dijeron que aún no están los resultados del único paciente que está internado. A la vez, aseguraron que el joven está clínicamente estable y disminuyó la temperatura. Está compensado y no presenta síntomas de neumonía.

La familia

Desde Epidemiología comentaron que ya se hizo el contacto con el entorno de este paciente y agregaron que la familia más cercana o las personas que tuvieron mayor contacto deben permanecer aisladas por 14 días, por precaución.

Cómo avisar

Quienes hayan viajado a la zona de más circulación del virus deben permanecer aisladas en sus casas. Y, quienes presenten síntomas deberán llamar al 107. Ahí responderán un cuestionario y en caso de ser necesario serán hospitalizados.

> Mitos y verdades de esta enfermedad

Desde el Ministerio de Salud, la jefa de Epidemiología habló con DIARIO DE CUYO y comentó algunos mitos y verdades sobre el coronavirus.

Síntomas

Es una enfermedad infecciosa causada por la más reciente cepa de coronavirus. Los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos y estornudos, respiración rápida y sensación de falta de aire. Hay que tener en cuenta estos síntomas si se viajó a las zonas más complicadas del mundo o si se tuvo contacto cercano con alguien que haya realizado estos viajes en los últimos 15 días.

Grupo de riesgo

Desde Salud dijeron que puede infectar a personas de cualquier edad. Sin embargo, los adultos mayores o las personas con problemas de salud preexistentes, como diabetes o asma, tienen más probabilidades de que la progresión del contagio sea más grave. Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de San Juan, dijo que se cree que en los niños los síntomas tienden a ser menos graves.

El contagio

Explicaron que el virus se transmite de manera directa a través de secreciones respiratorias. Es por esto que recomiendan evitar tocarse los ojos o la cara luego de estornudar o toser. Jofré dijo que es importante que la gente sea responsable ya que Argentina aún no está en etapa de circulación del virus. Es decir que los casos que hasta ahora hay son importados, y eso es favorable.

Lavado de manos

La principal medida preventiva es el lavado de manos. Se recomienda hacerlo varias veces al día, sobre todo cuando las personas están por consumir un alimento o una bebida; y al regresar a su vivienda. El alcohol en gel también es útil, aunque lo más efectivo es usar agua y jabón. Sobre el uso de barbijo, Jofré dijo que es un mito que todos deben usarlo para prevenir. Agregó que es muy efectivo, pero para las personas que tienen síntomas o la enfermedad ya diagnosticada.

Vitaminas

"Sabemos desde hace muchos años que la Vitamina C es muy efectiva para evitar los resfríos. Si bien no será la cura para el coronavirus, nunca está de más que los chicos consuman algunos de estos complejos vitamínicos", dijo Jofré y comentó que habían recibido muchas consultas al respecto. A la vez, dijo que los remedios caseros que circulan a través de las redes sociales o la web no se sabe si son o no efectivos para evitar el contagio. Resaltó que lo más recomendable es seguir las pautas oficiales.

Los lugares

Si bien diariamente los lugares donde hay mayor circulación de casos varía, Jofré dijo que San Juan se basa en los datos de la Organización Mundial de la Salud, y que en ese contexto ellos modifican o no el protocolo local. Hasta ayer, los lugares que formaban parte de los sitios más complicados por el virus son: China, Japón, Alemania, Francia, Irán, Italia, España y Corea del Sur.