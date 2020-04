Desde que comenzó la cuarentena obligatoria los talleres de reparación de vehículos y las gomerías tenían sus puertas cerradas, de la misma manera que gran parte de los comercios. Sin embargo, el pasado fin de semana el Gobierno de San Juan anunció que al menos estos rubros podían volver a sus rutinas. En este contexto, DIARIO DE CUYO recorrió en la jornada de ayer algunos de estos negocios y si bien los trabajadores y sus dueños dijeron estar felices porque volver al empleo les asegura tener dinero para costear sus gastos, admitieron que tenían muchas dudas sobre cómo atender y a quiénes pueden hacerles reparaciones.

Según la información oficial que publicaron autoridades de la provincia, quedaron excluidos del aislamiento social preventivo y obligatorio los talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas. Estos, al igual que los negocios que se dedican a la venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas; y para los que hacen fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos. Sin embargo este trabajo sólo está permitido para el arreglo exclusivo del transporte público, los vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, de afectados a las prestaciones de salud o del personal con autorización para circular.

"No entendemos cómo debemos hacer el trabajo, si debemos pedir algún certificado para reparar los autos o cómo hacemos para verificar que las personas que nos traen trabajo son de los rubros que tienen permiso de circulación", dijo Carlos Mercado, de un taller de Chimbas. Al igual que él otros mecánicos dijeron que no tienen claras las condiciones para poder trabajar. Y si bien la mayoría resaltó que tiene algunas dudas, no pudieron disimular el alivio que les genera estar en sus puestos de trabajo. Es que la mayoría admitió que tenían miedo de que esto se extendiera para ellos también y se estaban quedando sin dinero. "Además teníamos gente que nos llamaba para saber cuándo retirar los autos que quedaron en los talleres, pero no los podíamos arreglar ni teníamos dónde comprar los repuestos", agregó Fernando Orozco, mecánico de Capital.

Trabajo lento

"Empezamos lento, pero algo tenemos", dijo el dueño de El Mecánico, un taller de Chimbas. Mientras que Daniel Díaz, uno de los empleados (foto), agregó que estaba muy aliviado por volver al trabajo y por consecuencia vivir tranquilo con su familia.

De una manera diferente

En la gomería La Gloria II el trabajo volvió pero de manera distinta. Es que sólo trabaja un empleado por día. El dueño del local, Franco Di Cesar, dijo que hizo turnos para evitar dejar sin trabajo a sus empleados.

Feliz con el regreso

"No entendemos bien si podemos reparar todos los autos o sólo las ambulancias y los patrulleros", dijo Luis Espejo, mecánico de un taller de Capital, y comentó que estaba feliz porque pudo regresar a sus tareas. "Me estaba quedando sin dinero y eso ya me preocupaba. Este trabajo es mi fuente de ingresos y esta vez no califiqué ni para el bono de 10.000 pesos que dio la Anses", agregó y comentó que durante el primer día de trabajo tuvieron numerosas consultas particulares.