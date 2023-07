Diecisiete provincias, incluida San Juan, mantienen vigente una alerta amarilla por frío con marcas térmicas que alcanzaron los 10,8 grados bajo cero en El Calafate, Santa Cruz, y los -8,9 en la ciudad jujeña de La Quiaca, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que precisó que esas advertencias se deben a que las temperaturas pueden ser peligrosas para niños y personas mayores o con enfermedades crónicas.



El organismo emitió alertas de nivel amarillo para localidades de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Cruz.

En San Juan, hubo temperaturas bajo cero en las primeras horas de este viernes, con cielo mayormente despejado y una máxima de 14° por la tarde, con una leve brisa del Norte. En tanto que el termómetro no superará los 12 grados durante el fin de semana informó el SMN y se espera que desde el lunes se revierta la tendencia.



La ciudad de El Calafate registró la temperatura más baja del país con -10,8 grados; seguida por una ciudad ubicada en el extremo opuesto del territorio nacional: La Quiaca (Jujuy) donde la mínima fue de -8,9.



El tercer lugar más frío del país fue Río Gallegos, donde la temperatura alcanzó los 8,5 grados bajo cero, seguido por las también ciudades santacruceñas de Gobernador Gregores, San Julián y Perito Moreno con -8; -5,2 y -5, respectivamente, según el SMN.



Pasadas las 10, seis provincias mantenían temperaturas por debajo de los cero grados, las más afectadas eran las de la región patagónica, con marcas de -9,8 en El Calafate; -4,8 en Río Grande, Tierra del Fuego; -3,8 en Maquinchao, Río Negro, y -3,9 y -3,4 en las ciudades santacruceñas de Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado, respectivamente.



En tanto, en la localidad bonaerense de Olavarría, la temperatura a las 10 era de -0,6 y en la ciudad mendocina de Malargüe de -2.



Las marcas térmicas extremas como las de esta jornada son de nivel amarillo, lo que significa que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", indicó el SMN.



Las áreas afectadas por frío extremo incluyen gran parte de Mendoza, incluidas su capital, que espera una mínima de 0 y máxima de 11 grados y la localidad de Malargüe, donde la temperatura mínima se ubica en -6 grados; toda la provincia de La Rioja, en cuya capital están previstos hasta 2 grados; toda Tucumán; y un pequeño sector al nordeste de Catamarca, lindante con Tucumán.



Además, el norte de Salta; el este de Jujuy, incluida su capital que espera una mínima de 4 y una máxima de 14 grados; gran parte del centro y el oeste de Buenos Aires, donde se verán afectadas localidades como Tandil con hasta -3 grados; y la franja central de Córdoba, incluida su capital que oscilará entre los 2 y los 14 grados.



También se verá afectada gran parte de la provincia de Santa Cruz, cuya capital espera hasta 7 grados bajo cero de mínima; casi toda La Pampa menos el oeste, donde en Santa Rosa oscilará entre los -1 y 9 grados; el norte de Corrientes; el norte y sur de San Luis; y el este de Formosa, que espera una mínima de 4 en su capital.



Finalmente, esperan temperaturas extremas de frío gran parte de Misiones y Chaco, donde en Resistencia se prevé una mínima de 5 grados; y el noreste de Santiago del Estero.



Ante estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y de salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse, sentarse y mover las extremidades) y mantener la casa calefaccionada de forma segura.



Además, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.



En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano; no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.