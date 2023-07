"El Colegio Fisiokinésico de San Juan informa a todos los matriculados y público en general que no avala ni convalida ningún tipo de cursos de formación para Auxiliares de Kinesiólogos, ya que dicha actividad profesional no cuenta con certificación oficial, ni aprobación de alguna universidad nacional, ni de la CONEAU, y por ende, carece de regulación y matriculación por parte de las entidades integrantes del sistema de salud". Esto dice parte del comunicado que la institución que nuclea a estos profesionales está difundiendo. Es que están indignados y preocupados porque en San Juan ya hay personas haciendo estas capacitaciones cortas, que no tienen ningún tipo de aval y que ponen en riesgo el trabajo de los kinesiólogos y la salud de los pacientes.

"El colegio es quien regula todas la actividades kinesiológicas que se desarrollan en San Juan. Empezamos esta lucha porque hay instituciones que ofrecen cursos con una rápida salida laboral, pero esto no es legal. Nosotros no podemos prohibir que la gente se capacite, pero sí que trabaje sin un aval. Es por esto que también estamos pidiéndoles a los kinesiólogos que no contraten estos servicios, porque se pone en riesgo la salud humana", dijo Luis Martínez, presidente del colegio, y comentó que ellos regulan el trabajo de los profesionales matriculados, y quienes hacen estos cursos no lo están.

No tenemos el poder de policía, pero somos responsables y por eso advertimos a la comunidad". Luis Martínez- Presidente Colegio Fisiokinésico

Martínez comentó que ellos se enteraron de la situación debido a las denuncias de varios socios del colegio. "Los kinesiólogos están preocupados porque en estos cursos se les enseña a las personas a trabajar con el cuerpo humano, pero no con el tiempo que eso requiere. Hay cursos de hasta 2 años y en ese tiempo no se puede aprender todo. Nuestra carrera dura 5 años, tiene prácticas y una tesis", dijo. Y resaltó que en muchas de estas capacitaciones se les enseña a los alumnos a hacer, por ejemplo, drenajes linfáticos, una práctica muy solicitada por quienes tuvieron una cirugía o por embarazadas, entre otras personas. "Y los drenajes deben ser realizados exclusivamente por licenciados en kinesiología y fisioterapia. El drenaje moviliza linfas y es un tema muy delicado y lo dictan de manera muy liviana. De hecho, para hacerlo, los licenciados deben pasar por una formación de postgrado", dijo y resaltó que además de poner en riesgo la salud, están en alerta porque "es una competencia desleal", aseguró. "Ellos finalizan el curso y comienzan a trabajar. No pagan una matrícula, no tienen seguros de praxis, no necesitan un consultorio y cobran mucho menos de lo que lo hace un profesional que estudió en una universidad", agregó Martínez.

Ante este reclamo, DIARIO DE CUYO pudo verificar que los cursos de Auxiliar de Kinesiología se dictan de manera virtual y presencial en San Juan y que desde algunas instituciones admitieron que no tienen el aval necesario para poder ejercer. "No son cursos de auxiliares de kinesiología, a pesar de que el PDF -por el flyer con el que promocionan la capacitación en las redes sociales- dice eso. Son cursos de masoterapia, en los que se enseña a hacer drenajes linfáticos o masajes reductores, entre otras cosas. Son cursos de 4 clases y tienen una rápida salida laboral", admitió Susana Cuello, una de las personas que ofrecen esta capacitación en la provincia de manera presencial. Mientras que algunos institutos que dictan clases virtuales, y sin sede en San Juan, ofrecen los cursos por precios muy accesibles (desde $20.000) y con diferente duración.