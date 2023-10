Complejo. Se usó una hidrogrúa para rescatar a quienes estaban más arriba.

Luego de la rotura de la vuelta al mundo que dejó a 11 personas atrapadas en las alturas y de la clausura del lugar por parte de la Justicia, los responsables del parque de diversiones American Park pidieron que se perite cada uno de los 15 juegos que tiene en funcionamiento. Así lo dijo Sergio Pereyra, su representante, quien sostuvo que la razón de esta petición es para llevarle tranquilidad a la gente, y a pesar de que cuentan con todas las habilitaciones y controles en regla. Esta versión fue confirmada por el jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, Armando Ruarte, quien agregó que el desperfecto del juego en cuestión, ocurrido la noche del viernes pasado, fue "fortuito", según los resultados de las primeras pericias. Ambos coincidieron en desconocer cuándo podrá reabrir sus puertas el parque, aunque esperan que sea el fin de semana que viene.

Sergio Pereyra dijo que el desperfecto de la vuelta al mundo fue ocasionado por la rotura de la transmisión que provocó que la máquina se trabara y detuviera, dejando a los 11 ocupantes de ese momento en las alturas. Y que esto no se debió a la falta ni de mantenimiento ni de seguridad del juego. 'Tenemos todas las habilitaciones y controles en regla, si no, no nos habrían permitido abrir las puertas al público. Luego de que los bomberos terminaron de rescatar a las personas, se peritó la vuelta al mundo y se constató la rotura de la transmisión, algo que puede ocurrir normalmente como puede ocurrir con un auto y sin señales de aviso', sostuvo el hombre.

Acción. Bomberos trabajó en dos frentes para bajar a las personas de la vuelta.

Pereyra agregó que en este marco se pidió a la Justicia, tras la clausura del lugar, que periten nuevamente cada uno de los 15 juegos que hay en el parque y no sólo la vuelta al mundo. Sostuvo que esta petición se hizo luego de recibir la notificación de que American Park permanecería clausurado hasta tanto se realice una nueva pericia de la vuelta al mundo como parte de la investigación. 'Creo que sólo deberían habernos clausurado la vuelta al mundo, no todo el parque, así podíamos seguir trabajando porque tenemos todo en regla, pero somos respetuosos de la Justicia y vamos a colaborar en todo. Yo le dije al fiscal y al juez que no vamos a invertir tanta plata en máquinas para provocar un daño. Nos jugó en contra que esto ocurrió durante el fin de semana y que deberemos esperar hasta el lunes -por mañana- para continuar con el proceso. Por eso no sabemos hasta cuándo permanecerá el parque cerrado, pero esperamos que reabra el fin de semana que viene', sostuvo Pereyra, quien agregó que la idea es quedarse una o dos semanas más en la provincia.

Por su parte, Armando Ruarte, jefe de Bomberos, confirmó que las primeras pericias realizadas a la vuelta al mundo revelaron la rotura de la transmisión y que fue algo 'inesperado'. 'Hay que destacar que el parque cuenta con todas las habilitaciones y los certificados de control de ingeniería de los juegos. Se trató de una falla inesperada, de algo fortuito, pero hay que esperar a la evaluación final que dispuso la Justicia. De todos modos, esto no contrarresta el momento de angustia que pasaron las 11 personas que quedaron atrapadas en el juego. Por suerte Bomberos cuenta con la tecnología y el recurso humano capacitado para intervenir con éxito en estas situaciones', dijo el jefe.

Cerrado. Por ahora, el American Park continúa cerrado al público debido a la clausura que le impuso la Justicia. No saben cuándo reabrirá sus puertas.

Ruarte contó que en el operativo de rescate, que duró una hora y 40 minutos, participaron 14 bomberos divididos en dos grupos. Uno se encargó de rescatar a las personas que estaban a más bajas altura, utilizando escaleras extensibles. Mientras que el otro se encargó de rescatar a las que estaban en el extremo superior de la vuelta al mundo, utilizando una hidrogrúa cuyo brazo llega hasta los 27 metros de altura. Este grupo es el que además tuvo que asistir y contener con una charla previa a las personas afectadas para evitar que entraran en pánico a la hora de emprender el descenso.

Sergio Pereyra dijo que cuando American Park reabra seguirá funcionando todos los días, desde las 18. Y que se incluirá las promociones que ya se había planificado poner en marcha a partir de esta semana que inicia, para que más gente asista al mismo.