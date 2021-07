Más de dos semanas pasaron desde que César Bustos (87) fue atacado con brutalidad con el fin de llevarle dinero que había en su domicilio de Rawson. Desde el violento robo fue hospitalizado y hasta el momento sigue internado.

Sus familiares, preocupados por su salud, reclamaron también avances en la investigación del hecho que para ellos "quedó en el olvido". "Los que hicieron esta aberración están sueltos por ahí. No está bien eso", remarcó la nuera de Bustos.

Además, remarcó que todos se han concentrado en el estado del abuelo, quien fue sometido a intervención quirúrgica en los intestinos, ya que los golpes que sufrió le afectaron varias partes del cuerpo, en especial los órganos. También contrajo neumonía apenas ingresó al nosocomio.

Pero no se olvidaron de que no hay detenidos en la causa y aluden a que los expertos "no están haciendo mucho por el tema". "Hoy le tocó a César y mañana puede ser cualquier otro abuelo indefenso, que lo van a dejar como está él", expresó con pena.

Finalmente, anunciaron que realizarán una marcha ya que sienten que de esa manera el caso no quedará en el pasado.

El hecho

Ocurrió el 28 de junio, alrededor de las 10, cuando uno o más ladrones entraron sin forzar ningún acceso y lo atacaron sin piedad, aprovechando que se encontraba solo porque el hijo que vive con él se había ido a trabajar y otro que reside en una pieza en el fondo tampoco estaba.

Recién lo hallaron sobre las 11, en un estado desesperante pues estaba tendido sobre un charco de sangre en el pasillo que conecta la cocina con el baño.

Los delincuentes no robaron nada más que la plata y tampoco hicieron mucho desorden. Por eso creen que Bustos, vencido, se resignó a decir dónde guardaba los ahorros.