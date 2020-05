En medio de la pandemia por coronavirus, la vacuna antigripal comenzó a ser muy requerida en la provincia. En San Juan la inmunización comenzó con los adultos mayores, casa por casa, y posteriormente con las embarazadas y los niños de hasta 24 meses, en los vacunatorio. En este contexto, Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones, dijo que ya vacunaron al 30% de las embarazadas y al 35% de los niños y que estos porcentajes son elevadísimos comparándolos con años anteriores. De hecho, dijo que en sólo 2 semanas esta cifra cuadruplicó la media mensual de años anteriores, cuando con ese grupo se colocó cerca del 8% de vacunas por mes.

Primer grupo. Hace 5 semanas comenzaron la campaña 2020 y lo hicieron con la vacunación a adultos mayores, casa por casa. Ahora sólo quedan dos departamentos para finalizar la cobertura.

"Pensamos que el temor por el coronavirus hizo que más personas busquen colocarse la vacuna antigripal", dijo Sosa al dar los números de dosis colocadas hasta el momento. La funcionaria de Salud comentó que de 9.000 mujeres embarazadas el 30% ya está inmunizado. Mientras que de los 18.000 niños de entre 6 meses y 2 años el 35% ya recibió una dosis de esta vacuna.

"Todos los años estimamos vacunar entre cerca de un 8% de estos grupos de riesgo por mes, por eso ahora los porcentajes nos parecen muy importantes. A esto hay que sumarle que hay niños que quizás se vacunen en los meses que vienen, porque aún no tienen la edad. Es decir que el número va a subir como pasa siempre. Lo mismo sucede con las embarazadas", agregó Sosa y dijo que habitualmente la campaña de la antigripal se extiende hasta diciembre.

Sobre la inmunización de los adultos mayores la funcionaria explicó que ellos no contabilizan en porcentajes, sino en cantidad de dosis colocadas y agregó que desde que empezaron (hace 5 semanas) ya pusieron alrededor de 59.000 vacunas. "Eso es más del doble de lo que se hizo durante todo el 2019", explicó y dijo que para ellos el éxito de esta campaña se dio porque se salió casa por casa a vacunar a los abuelos. "Tuvimos muy poca gente que no se la quiso poner, y a algunos hasta logramos convencerlos", dijo y agregó que los recorridos para vacunar a los adultos terminarían esta semana, pues Rawson y Rivadavia son los departamentos en los que aún no finalizan con la colocación de vacunas en los barrios.



Otros grupos



Las personas de entre 2 y 64 años que forman parte del grupo de riesgo por tener alguna otra enfermedad preexistente aún no deben concurrir a los vacunatorios para recibir sus dosis. Se calcula que estas personas empezarán a ser inmunizadas la semana que viene.



La estrategia



Según Marita Sosa, para el resto del grupo de riesgo se aplicará (esto puede cambiar si la realidad sanitaria de la provincia se modifica) la misma estrategia que para las embarazadas. Es decir, deberán concurrir a los vacunatorios más cercanos a sus domicilios, por terminación del DNI.



En Capital



El Vacunatorio Provincial sólo está habilitado para que se inmunicen personas que tengan domicilio en Capital, para evitar la aglomeración. Sosa dijo que el vacunatorio cierra entre las 12 y las 13,30 aproximadamente para poder hacer desinfecciones y la limpieza correspondiente