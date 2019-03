Vacunación antigripal. Los vacunatorios de los hospitales, el Vacunatorio Provincial (en Capital) y los centros de salud tendrán las dosis necesarias para las personas que integran el grupo de riesgo.

Llegaron las temperaturas bajas y al igual que todos los años, el Ministerio de Salud Pública se prepara para comenzar la vacunación antigripal. En este contexto Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones, dijo que aún no tienen el día exacto en que llegarán las dosis solicitadas para San Juan, pero aseguró que las vacunas antigripales estarán en la provincia entre la tercera y cuarta semana de abril. A la vez, dijo que Salud Pública solicitó 120.000 dosis para cubrir todo el grupo de riesgo (ver aparte).



Las vacunas que lleguen a San Juan se colocarán gratis en los casi 170 centros de salud que hay en la provincia y en los vacunatorios, a las personas que están dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, en las farmacias venderán las vacunas para quienes quieran acceder a esta inmunización y no pueden hacerlo de manera gratuita. ‘Se informó que iba a llegar a Argentina una dosis nueva de la antigripal, pero esa vacuna es para la gente que la quiere comprar. Se trata de una vacuna cuadrivalente, mientras que la que colocamos nosotros en los centros de salud y vacunatorios es trivalente. La que nosotros vamos a tener tiene dos tipos de cepas de Influenza A y un tipo de la B, mientras que la otra tiene dos A y dos B. Esa es la diferencia, pero no significa que sea menos efectiva. La vacuna trivalente tiene las tres cepas de mayor circulación en el país‘, agregó Sosa, mientras que desde algunas farmacias sanjuaninas dijeron que aún no llegaron las vacunas para la venta y que por consecuencia aún no tienen precios. Sobre la importancia de colocar la vacuna, Sosa dijo que lo ideal es que las personas que forman parte del grupo de riesgo se inmunicen antes de junio, porque a mitad de año es el momento en el que más circulan los virus de la gripe en la provincia.

Claves

-El grupo de riesgo está compuesto por bebés de entre 6 y 24 meses. Los niños que forman parte de este grupo etario y que no recibieron la vacuna en temporadas anteriores, deben recibir dos dosis separadas, por al menos 4 semanas.



-También forman parte del grupo de riesgo la personas de entre 2 y 64 años que tienen enfermedades crónicas o que tienen defensas reducidas debido a, por ejemplo, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, como el VIH, o tratamientos médicos.



-Las embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación) también deben ser vacunadas. Si no se vacunaron durante el embarazo, las madres deben hacerlo preferiblemente dentro de los 10 días posteriores al nacimiento del bebé.



-Las personas que tienen más de 65 años y el personal de la Salud también deben vacunarse. Las personas con gripe pueden presentar fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal; dolor de garganta, cabeza y muscular, entre otros síntomas.