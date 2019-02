Apenas horas antes de dar su show en San Juan, Carlos Rivera mantuvo una charla exclusiva con DIARIO DE CUYO. Reveló su emoción por cantar en la FNS, de la que tuvo noticias gracias a Abel Pintos. Y habló de su gran momento artístico.





-¿Cómo calificás tu relación con el público argentino?



-Es una relación muy especial. Argentina fue el país donde más rápido conectó mi música, debo decir más rápido que mi país, que no es poco decir. Desde que llegué la primera vez, al poco tiempo hice mi primer concierto en Buenos Aires en un teatro pequeñito, que se llenó al 100 por ciento, y al año estaba haciendo mi concierto en el Gran Rex; al tiempo, un Luna Park. El crecimiento fue muy rápido, comencé a sentir un cariño muy grande del público argentino.





-Comenzaste tras ganar en La Academia, ¿de qué manera aporta un reality?



-Hay que entender que los reality son una plataforma para comenzar una carrera, no la hace, la carrera se hace con muchos años, mucho esfuerzo, con muchos más logros que el simple hecho de ganar un programa. He tenido la fortuna de ganar La Academia, de ser coach de La voz México y estar en esos lugares me hizo entender bien lo que significa un reality show. Quien sea que entre a un programa así, debe saber que es una plataforma que ayuda a comenzar, pero que después tendrán que trabajar mucho.





-¿Qué es Disney para vos?



-Hay muchas cosas que tengo que agradecerle a Disney, primero por haberme hecho feliz de niño: crecí viendo todas las películas y cantando todas las canciones; soñando con esa magia que siempre ha desprendido Disney. Cuando pude comprar mi primer disco de niño, compré el de El Rey León, porque era mi película favorita. Gané La Academia cantando la canción de esa película y años más tarde llegué a protagonizar el musical de El Rey León, haciendo el primer Simba en español de la historia. Y luego, como si fuera poco, llegué a ser el cantante de la canción principal de Coco. Habiendo tantos artistas mexicanos me eligieron a mí y eso me hace estar eternamente agradecido.

-¿Hay un antes y un después a partir de Recuérdame?



-Hay un antes y después en algunos países, en aquellos donde no había sonado antes mi música. En otros, fue un ladrillo más en la construcción de mi carrera. No es una casualidad que me eligieran para cantar Recuérdame, en México yo tenía una carrera de muchos años y eso me permitió ganar ese derecho.





-¿Tenés proyectos en teatro, cine o TV?



-Siempre estoy haciendo lo que más me apasiona, no importa si es teatro, si es TV, cine o si es continuar con la música como hasta ahora. No tengo ninguna limitación, afortunadamente, porque siempre he hecho lo que me gusta. En este caso estoy preparando muchas cosas en cine, en TV, pero sigue siendo mi línea principal continuar con la música. Este concierto en San Juan es el primero de la gira internacional por Argentina, Chile, Costa Rica, España y Estados Unidos.





-¿Quiénes son tus referentes en música de habla hispana?



-Tengo cuatro referentes muy particulares, que admiro mucho. Crecí con la música de algunos de ellos y fueron mis maestros, otros son más cercanos a mi generación y también me influencian. Empezando por Franco De Vita, José Luis Perales, que es el único con el que no he trabajado; también Leonel García (Sin Bandera), también es un gran amigo, con quien escribí canciones y canté; y Tommy Torres, con quien trabajé en este disco, como productor y haciendo un duetto. Si tuviera que elegir con una mano, ellos serían mis cuatro referencias más importantes en la música que hago. Sin dejar de lado el folclore, soy un gran admirador de Mercedes Sosa desde muy chico; mi papá escuchaba mucha música folk y de trova y así la descubrí. Me gusta el género, por eso escribí una canción inspirada en la chacarera argentina, Día de Lluvia, que canto con Abel Pintos. Con él también nos hicimos grandes amigos, siento admiración por él. De hecho, Abel Pintos fue quien me contó que la Fiesta del Sol en San Juan es un festival maravilloso, tengo mucha ilusión de presentarme allí.





-¿Cuál es el mayor reconocimiento de un músico?



-Que una canción tuya le signifique algo a una persona, que tu canción se vuelva importante en sus propias historias, en sus propias vidas, ese es el mayor reconocimiento que puedo tener.