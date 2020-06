Norma Cabañas, de 54 años, creció en una familia que siempre apostó a la solidaridad, pese a las dificultades. Su papá murió cuando ella tenía 4 años, y con sus cuatro hermanos quedaron al amparo de su madre que siempre les inculcó que hay que ayudar a los demás sin mezquindad. Para honrar esa enseñanza, decidió formar parte de la Red de Acompañamiento de Adultos Mayores y poner sus energías y tiempo a disposición de los abuelos que necesitan de alguien para hablar y hasta para que les haga las compras.



Desde muy joven Norma integra la Acción Católica y participó de diferentes actividades solidarias. Y su buen corazón trascendió durante la cuarentena. Por inquietud personal comenzó a ayudar a algunos vecinos mayores de 60 años que estaban solos y necesitaban quien les comprara comida y remedios.

"Yo sé que Dios nos pone en diferentes frentes y nos da las herramientas para poder servir al otro en todo momento".

Luego, no conforme con eso, ingresó a la Red de Acompañamiento de Adultos Mayores. "Empecé asistiendo a una amiga sanjuanina que vive en España y que se contagió de corona virus. La llamaba todos los días para contenerla, sobre todo después de que su hija también contrajo el virus. Ahí me surgió la idea de asistir y contener a más personas, sobre todo a los abuelos que viven cerca de casa. Me siento muy bien llevando a cabo esta misión, aunque me deje pocas horas para descansar", dijo.



Norma es arquitecta y docente, profesiones que sigue ejerciendo a pesar de la pandemia. Pero no le importa tomarse un recreo para acudir al pedido de ayuda de algún abuelo. Aunque admitió que son pocos los llamados de este tipo los que ha recibido.



"La Red de Acompañamiento es un servicio muy nuevo y que necesita mucha difusión, pero sobre todo veo que hay mucha desconfianza por parte de los abuelos. Les cuesta creer que hay personas que desafían el peligro y están dispuestas a ayudarlos. Y es lógico que desconfíen por eso mi misión no sólo es solidaria sino también espiritual, compartiendo con ellos el sentimiento de esperanza y de fe. Les quiero demostrar que hay gente de gran corazón a su disposición aunque sea para conversar un rato, y animarlos a que acudan a nuestro servicio. De esta manera también nos ayudan a nosotros a sentirnos plenos y en gracia de Dios", aseguró.



LOS RESPONSABLES

La Red de Acompañamiento de Adultos Mayores es un proyecto que pusieron en marcha Cáritas y Acción Católica en la provincia.