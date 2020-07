Es asintomático, apenas estuvo unas horas acá y no sólo que no es sanjuanino, sino que tampoco es residente argentino. El caso 9 de San Juan es un transportista que aparece en las estadísticas epidemiológicas como local aunque sea chileno y pese a la crisis sanitaria que vive ese país por la pandemia, las autoridades del Ministerio de Salud Pública llevaron ayer tranquilidad y aseguraron que no hay riesgo de contagio en la provincia, ya que además de estar aislado, sólo tuvo contacto con un compañero de ruta, que de paso dio negativo en el hisopado y también cumple con el aislamiento.

El joven transportista trasandino se enteró que tiene coronavirus por el control sanitario al ingresar a la provincia. Primero fue un test rápido que dio positivo y luego lo confirmaron tras un hisopado. El hombre de 29 años había ingresado desde Chile por Uspallata (Mendoza) y desde el Sur llegó al control limítrofe de San Carlos. Allí fue que detectaron anticuerpos en un test rápido e inmediatamente quedó aislado en el hospital de Media Agua, tal como lo establece el protocolo para transportistas.

Cuando el hisopado dio positivo entonces lo sacaron del centro de salud sarmientino y lo trasladaron a un hotel, pues al no presentar síntomas deberá mantener el aislamiento hasta tanto no detecten el virus en su organismo.

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, indicó que este hombre sólo estuvo con su compañero de ruta, que precisamente es otro transportista. También lo controlaron y dio negativo en el test, pero de todos modos lo aislaron en un hotel y permanecerá en esa condición al menos durante 14 días.

El noveno caso fue detectado el domingo pasado, 14 días después del anterior, otro transportista (sanjuanino). Precisamente, ellos son las dos únicas personas en la provincia con infección en curso, pues las otras siete ya están recuperadas (el último en obtener el alta Covid fue el joven estudiante de Derecho que había estado en México).

Jofré indicó que en los próximos días le harán un nuevo control al caso 8, para determinar si mantiene o no el virus. Este hombre, al igual que el chileno, es asintomático y considerado caso importado. Permanece en un hotel desde el 21 de junio pasado.

Por otro lado, además de la sumatoria de personas con coronavirus en la provincia acumulada desde el 28 de marzo, hay 19 casos sospechosos pendientes del resultado de análisis de laboratorio, de acuerdo al reporte diario de Salud Pública.

Por su parte, 39 test dieron ayer negativo, en tanto que 433 personas cumplieron con la cuarentena, informaron.

Conteo propio

Sobre la normativa para contabilizar casos de coronavirus de no residentes, desde el Ministerio de Salud Pública explicaron que se incorporan como propios cuando una persona con Covid-19 cumple con el aislamiento/recuperación en el lugar donde fue detectado el positivo, independientemente de su sitio de procedencia.