En el barrio Virgen de la Merced, en Rawson, los vecinos están conmocionados. Es que alguien mató de un tiro al perro de una familia que vive en ese lugar, hecho que despertó la indignación del vecindario. Sofía Tapia, la dueña del perro, dijo que su familia sabe perfectamente quién es el autor del disparo, pero aseguró que no lo denunciarán por miedo a las represalias. "Estamos seguros de que son ellos, pero no tenemos pruebas para poder denunciarlos. Además, nos da miedo, porque no sabemos cómo pueden actuar", dijo la mujer, que por momentos no pudo contener las lágrimas al contar cómo fueron los hechos y cómo era Homero, su mascota que tenía poco menos de 1 año. Este medio intentó hablar con el hombre señalado como autor del crimen, quien no respondió.

Si bien Sofía admitió que su perro solía salir de su casa y andar por las calles del barrio, dijo que el animal (de gran porte) era tranquilo y muy juguetón con los niños. "Estaba casi todo el día dentro de casa, pero a veces salía porque aún no terminamos de cerrar la casa. El barrio es nuevo y están los albañiles trabajando para terminar las paredes", dijo la mujer y comentó que su perro murió hace dos días luego de recibir un disparo de un arma calibre 22 que le perforó el intestino.

Homero. El perro tenía poco menos de 11 meses y era la mascota de la familia. Murió de un disparo que le perforó los intestinos. Fue operado, pero no sobrevivió.

Tanto Sofía como muchos vecinos de la zona no pudieron contener la rabia tras el hecho. Dijeron que ellos saben quién es la persona que realizó el disparo, pero a la vez, todos se mostraron temerosos. "Sabemos que es un vecino del barrio", dijo Sofía señalando la vivienda y comentó que la primera sospecha la tuvieron porque en la vereda de esa casa comenzaba el rastro de sangre que dejó en animal de camino a su casa, luego de ser herido. "Además, este vecino siempre decía que a los perros que estaban en la calle había que meterles un corchazo o que había que matarlos. No soy la única que lo sabe", dijo otra vecina que no quiso ser identificada, mientras que otras personas que también viven en el barrio comentaron que ellos tenían miedo ante esta situación.

"Hoy es un perro, mañana puede ser un niño que le moleste. Hay otras formas de espantar a los animales, pero no haciéndoles daños. Ese perro era de un niño, que hoy lo extraña. Esta persona -por el señalado como el responsable- ya había escrito mensajes muy agresivos y hasta amenazadores en el grupo de WhatsApp. Nos da miedo que haya un vecino armado", agregó otra persona que vive muy cerca de Sofía.

Ante esta situación, los vecinos dijeron que ellos temían dar sus nombres porque no saben de qué es capaz la persona que le disparó a Homero, mientras que la dueña del perro asesinado comentó que desde "la Central de Policía" les estaban pidiendo que hicieran la denuncia. "Nosotros denunciamos el hecho, pero no tenemos suficientes pruebas para denunciar al vecino. Además, no sabemos cómo puede reaccionar si hacemos eso. Nos da miedo, porque mi hijo juega en la plaza con otros niños", agregó la mujer y comentó que en su casa están muy tristes porque el animal sufrió mucho y hasta se desangró luego de recibir el disparo.

Un antecedente

En agosto del año pasado, un hombre atacó con un cuchillo al perro de un vecino. Esto sucedió en el barrio Del Carmen, en Capital, luego de que el animal intentara atacar a la hija del hombre. En el caso de Homero, los vecinos dicen que no entienden por qué sucedió.