El Gobierno provincial dispuso autorizar a partir de hoy el regreso del turismo interno en San Juan, pero será cada intendente el que definirá la modalidad. La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que hoy firmará la resolución ministerial disponiendo la decisión, que también establece que habrá cupos limitados por destino de hasta el 50%. En la práctica significará que, por ejemplo, un departamento que tiene 900 camas, podrá usar 450 una semana y las otras 450 la semana siguiente.

"La decisión es en un contexto de los anuncios nacionales porque se está trabajando para un turismo nacional. Hay noticias con respecto al movimiento con países limítrofes y por eso nosotros tenemos que adaptar nuestra realidad", justificó la funcionaria. Hacía referencia a que desde el viernes podrán ingresar turistas desde los países limítrofes (ver aparte).

La ministra aclaró que "vamos a estar muy atentos a la evolución del status sanitario que tenga la provincia" y sobre los departamentos precisó que "vamos a ir teniendo en cuenta el contexto y acompañando la situación en cada municipio. Tendremos diálogo con los intendentes para ir atendiendo las situaciones que puedan presentarse". La funcionaria hizo las declaraciones en el Aeropuerto Sarmiento, con la vuelta de los vuelos a San Juan.

Después del parate dispuesto por el Gobierno nacional en marzo, el turismo interno volvió en San Juan a partir del 1 de julio pasado, en particular en Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Jáchal, que son los que tienen mayor infraestructura turística desarrollada, aunque también alcanzó al resto de los departamentos. Pero con el brote de casos en agosto, y la vuelta a la Fase 1 para evitar que avanzaran los contagios, volvieron las restricciones entre ellas las visitas a los departamentos con fines turísticos. Pero, el parate, tuvo consecuencias económicas porque junto con la actividad están las cabañas, la hotelería y los traslados. Incluso las agencias de viajes, paradas desde marzo, habían empezado a comercializar escapadas al interior de la provincia.

Si bien estará la restricción de que no se podrán ocupar todas las camas disponibles por departamento, la ministra aclaró que no habrá limitaciones en las cabañas. Y explicó que tiene que ver con que si una familia viaja en un auto, no tiene sentido que después se los obligue a dormir en alojamientos separados.

Habrá visitas de países limítrofes

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó ayer que se dispuso autorizar dos vías para el ingreso de turistas de países limítrofes, en el marco de la nueva extensión de la cuarentena por coronavirus: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta apertura de fronteras que posibilitará el turismo regional se concretará a partir de las 0 horas del viernes, pero sin que se modifiquen las condiciones de ingreso de argentinos y residentes en el país, que lo podrán seguir haciendo por vía aérea, marítima o a través de los cinco puestos terrestres actualmente habilitados. Para poder ingresar a territorio argentino, los visitantes tendrán que presentar un test PCR negativo y un seguro médico Covid.