El día 17 de Mayo reciente se realizó en nuestra provincia y en clínica Guadalupe el Primer reemplazo Total de tobillo, una técnica quirúrgica nunca antes realizada en la provincia de San Juan. El equipo de Pie y tobillo de Clínica Guadalupe,( Dr Vera Germán y Mombello Franco) en conjunto con el Dr Pablo Sotelano del Hospital Italiano de bs as realizaron con total éxito este inédito procediendo

esto trae muchas soluciones para aquellos pacientes con artrosis de tobillo pos traumática= por diversas patologías como Artritis reumatodiea alrosis primarias etc .

si bien este procedimiento se realiza en el mundo desde hace décadas y en nuestro país apenas un par de años , es la primera vez que se logra realizar en san juan , ya que no hay muchas prótesis disponibles en el mercado y dado su alto

Este tipo de patologías antes eran tratadas con artrodeiss de tobillo ( fijacion de la articulación) es decir se perdía la movilidad , ahora con este nuevo tipo de implantes , no solo el paciente no pierde su movilidad si no que mejora su calidad de vida .

como toda practica medica tiene sus indicaciones precisas y pueden ser evacuadas las dudas con una consulta por el equipo de traumatología de pie y tobillo de Clínica Guadalupe.

Además de dicho procedimientos , también los profesionales realizan cirugías y tratamientos de inestabilidad de tobillo (esguince de tobillo); técnica de mini cirugía de hallux valgas ( juanetes ) , tratamiento de pie plano , trauma ( fracturas de tobillos , fracturas de pie , fracturas de tibia etc ) entre otras patologías .

Nuestro equipo tiene vasta y amplia experiencia en las patologías de pie y tobillo , ya que se han formado como especialista a nivel internacional con follows y rotaciones en el extranjero

Dr Mombello

MP:4653

rotacion: Hospital Italiano BS AS

fellow: Clinica Los Andes CHILE

rotacién: Program FMUSP SAO PABLO

Dr Vera German

MP: 3137

Rotacion: Univ: Hospital Austral BS AS Rotacion: Dr Viladot Barcelona España Rotacion: Univ. hospital Baptist Miami Rotacion: Univ. Htal Carl Carus Dresden

Alemania

Clínica Guadalupe dirección Matias zavalla 402 norte

Teléfono 4262090

Horarios : lunes a viernes 8:00 a 21:00