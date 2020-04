Banco Macro recuerda que el martes 7 de abril abrirá sus sucursales para atender a los clientes Jubilados y Pensionados que no tengan tarjeta de débito, cuyo documento finaliza en los números 6 y 7.

Las sedes abrirán sus puertas al público en el horario comercial habitual y se extenderá dos horas más, al cierre acostumbrado.

Jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas correspondientes a marzo

DNI terminados en 6 y 7, martes 7 de abril

DNI terminados en 8 y 9, miércoles 8 de abril

Pensiones No contributivas correspondientes a abril

DNI terminados en 6,7, martes 7 de abril

DNI terminados en 8 y 9, miércoles 8 de abril

En caso de que el beneficiario no pueda asistir el día asignado podrás hacerlo en las jornadas posteriores.

Desde Banco Macro solicitan a todos sus clientes que no están alcanzados por la normativa que NO CONCURRAN a las sucursales ya que solamente serán atendidos los jubilados y pensionados que NO CUENTEN CON TARJETA DE DÉBITO.

El ingreso y egreso de clientes será regulado por personal de seguridad del banco y estará de acuerdo al protocolo de seguridad sanitaria elaborado por el Gobierno Nacional. Asimismo, te exhortamos a que cumplan las distancias interpersonales cuando hagan fila de espera en el exterior de las sucursales.

En Banco Macro, trabajan durante estos días de pandemia que han exigido que sus 8.672 colaboradores realicen un mayor esfuerzo.

Centro de atención telefónica: 0810 555 2355

Banca Internet: www.macro.com.ar/ban cainternet

En Instagram: @bancomacro

En Facebook:/bancomacro

A través de eMe en el celular: 11 3422 8223

www.macro.com.ar