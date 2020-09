Debido a que por las restricciones a causa del coronavirus, ahora los bares, cafés y restó sanjuaninos sólo pueden funcionar al aire libre, piden a las autoridades que permitan a todos los locales de la provincia sacar las mesas y sillas a la calle para poder tener más clientes y que les rinda. La propuesta provino de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, a raíz de que no todos los negocios gastronómicos tienen patios o terrazas al aire libre, o aún teniendo vereda, no cuentan con el espacio suficiente para poder operar bajo esas condiciones y que le sea medianamente rentable. Y apunta a delimitar zonas en la calzada para que puedan instalarse los negocios. "Nosotros planteamos que se coloquen pilotes o vallados en media calzada para que allí puedan ocupar los gastronómicos que no tengan ese espacio al aire libre.

Creemos que esa va a ser una solución junto con las brigadas de prevención de los intendentes, para brindarle seguridad a la gente que está comiendo en la calle", explicó Luis Tallara, vocero de la entidad. Añadió que plantearán esta propuesta a las autoridades del Comité Covid como salida para los locales que quedaron fuera de la nueva normativa que sorpresivamente sacó la provincia a partir del pasado sábado, como requisito para que el sector pudiera volver a atender después de 14 días cerrados por la cuarentena. Se intentó consultar cómo cae la idea a las autoridades, pero desde el Ministerio de Turismo no contestaron. El sector gastronómico ponen como ejemplo no sólo lo que sucede en Buenos Aires, sino lo que ha hecho la Municipalidad de la Capital al habilitar media calzada para los locales ubicados sobre calle Rivadavia, frente a la plaza 25, y en Ignacio de la Roza. Ocuparon media calzada cuando inició la remodelación de la peatonal, pero al ser concluida, quedaron instalados en forma permanente. "Si es posible para la Capital y para ciertos negocios en el núcleo pegado alrededor de la plaza, porque no puede ser posible una salida para el resto?", se preguntó Tallara, quien agregó que el pedido apunta solamente a las zonas donde haya negocios en problemas. "Son casos aislados en toda la provincia, pero no por eso se puede dejar de atenderlos", dijo. "Ya que dicen que el virus en los espacios abiertos se propaga menos, y viene la temporada de verano, que aquellos empresarios que solamente tienen salón no tengan que morir. El sector está muy golpeado, muy angustiado", insistió. Se calcula que en San Juan hay unos 250 locales dedicados a la gastronomía, aunque no todos están afiliados a la cámara. No obstante, la entidad generalizó el pedido para todos los negocios. En la cámara estiman que el sábado apenas deben haber abierto el 30% de los locales "como mucho". Algunos no tienen patio ni terrazas, y otros no tienen habilitación para ocupar la vereda. Pero incluso esos casos que sí la tienen, la cantidad de mesas que pueden poner es muy limitada y no alcanza a cubrir los gastos fijos y variables, explican. Tallara indicó que el pronóstico "es muy malo" para el sector gastronómico, que no ve posibilidades de recuperarse económicamente. Muchos han bajado los brazos y se multiplican los despidos.

Competencia desleal

La entidad gastronómica llamó la atención ayer a las autoridades sobre el aumento de la competencia desleal, con la proliferación de carteles por diferentes barriadas ofreciendo comidas y delivery, sin el control público . "La competencia es deshonesta porque las autoridades llevan un control muy estricto del horario y las inscripciones para los locales que están inscriptos pero eso no se replica en los informales que han aparecido por todos lados", se quejó Tallara. El sector denunció que cada vez hay más personas que han puesto un carrobar, o que elaboran comida en sus casas y hacen delivery, a cualquier horario y a precios muy bajos imposibles de igualar para quien debe pagar alquiler e impuestos; y no se sabe si cumplen con las normas de seguridad respecto a la manipulación de alimentos o el Código Argentino de Alimentos.



Ley de reactivación

En la Cámara Hotelera y Gastronómica están expectantes por la reglamentación de la Ley de Reactivación del Turismo, para la reactivación de pymes. La norma promete promociones para el sector por 180 días, renovables por otros 180 días más si continúa la pandemia. Aquí ya cerraron hoteles como el Cívico, Del Bono Suites, Provincial y locales como Puerto Madero y Freud, entre otros.