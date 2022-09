"Fue sorpresivo y costó asimilarlo pero lo más importante fue entenderlo", así comienza su relato Mario Mereles, papá de Bautista Ramiro Nahir Mereles Pereyra, el joven de 19 años, que ingresó al Ejército Argentino como estudiante y con el objetivo de ser profesional de las Fuerzas. De esta manera, se convirtió en el primer integrante trans del Ejército.

Todo comenzó cuando Helen Natalia Mereles le contó a sus padres que ya no se sentía identificada como tal y quería cambiar su nombre. Mario Mereles (54) y Mónica Pereyra (57) lo escucharon con atención y pese a que "fue una noticia dura" entendieron que se trataba de su felicidad.

"Lo único que le pedí es que sea una persona de bien, que respete y sea respetado", contó Mario, quien es Suboficial retirado de Gendarmería Nacional. Consultado sobre si quizás su profesión inspiró a Bautista, aseguró que posiblemente haya sido así pero que él nunca lo obligó o le hizo mención de tener que estudiar eso.

Bautista luego de salir del secundario, se cambió el nombre y en abril del 2022 se inscribió para entrar en el Ejército. Al poco tiempo viajó a Mendoza a realizar estudios y el coronel a cargo del Hospital Militar lo felicitó. Con rogullo, que le dijeron que "es un ejemplo de vida porque hay que tener el coraje que muchos no tienen para tomar esa decisión". "Ahí es donde le comunicaron que es la primera persona trans en ingresar a las Fuerzas y el 3 de octubre tiene que presentarse en el RIM 22 para comenzar con sus estudios", explicó Mario.

El joven, flamante estudiante del Ejército, lleva de pila el nombre de su abuelito materno, quien falleció en enero del 2017 tras ser embestido por un automovilista aparentemente ebrio, en la esquina de República del Líbano y Río Bamba, en Rawson. Es el más pequeño de cinco hermanos: Yamila (41), Daiana (32), Daniel (30) y Mariana (24) y su papá asegura que ninguno se opuso a que cambie su DNI y mucho menos a que se inscriba en el Ejército.

A través de un posteo en las redes, Baustista dejó una reflexión además de contar lo que vivió y agradeció que lo trataran como una persona más y no reparar en su condición de trans. "Para una persona transgénero, travesti y varias personas de la comunidad LGBT, es difícil encontrar un trabajo estable y digno, ya que generalmente por diferentes estereotipos nuestros derechos no son respetados. Temía a poder lograr cada uno de mis sueños y proyectos ya que la sociedad muchas veces no nos permite avanzar. Y hoy por fin puedo decir que lo logré, quedé apto para comenzar mi vida siendo en 2 meses más un soldado Argentino", expresó.

Finalmente, el papá de Bautista abrió su corazón y dijo: "Ellos (adolescentes) necesitan que los escuchemos, que los entendamos. Necesitan un sabio consejo y el aliento de su familia. No dejemos de ayudarlos para lograr gran contención a nuestros jóvenes", cerró.