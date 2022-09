"Estoy jugando el partido más importante de mi vida y se que lo voy a ganar". Así con ese optimismo, Matías Silva le contó a DIARIO DE CUYO de su lucha contra un cáncer de pulmón con el que venía batallando. Con toda su fuerza de voluntad, el joven de 22 años se sometió al duro tratamiento con sesiones de quimioterapia y radioterapia pero nunca dejó de lado su pasión por el fútbol y finalmente terminó ganando el partido más importante: el lunes terminó el tratamiento y la noticia que le había ganado al cáncer. Su familia y sus amigos, lo recibieron con caravana.

El defensor de El Globo comenzó el año con la operación de un tumor en un testículo y después de eso la biopsia determinó el resultado menos esperado ya que los médicos le informaron que el cáncer le había hecho metástasis en sus pulmones atacando el 80% de uno de ellos. Desde allí comenzó a someterse a las sesiones de quimioterapia y radioterapia. "El cáncer había llegado a mi vida. Fue un golpe duro. Me costó asimilarlo porque siempre fui una persona muy sana, no tomo, no fumo, se me vino el mundo abajo", expresó el defensor de El Globo en la entrevista.

"Soy conciente de que este es el partido más importante que estoy jugando y estoy convencido de que con la ayuda de Dios y la fe que tengo voy a ganarle a esta enfermedad"

A pesar del desgaste físico y mental por el duro tratamiento, el "Bebe" como lo conocen todos en el club de calle Meglioli decidió volver a jugar al fútbol y El Globo lo recibió con los brazos abiertos. "No se como explicarlo pero si volví es por el amor que siento por el fútbol. Al menos por un rato, acá se me olvida todo lo que estoy pasando. Es lo que me hace bien", manifestó en esa ocasión el joven que debió dejar su trabajo de albañilería debido a la enfermedad.

El lunes por la tarde terminó el tratamiento que le puso fin a la batalla con el resultado más esperado: el Bebe le ganó al cáncer. La noticia llenó de felicidad de Silva y a toda la familia. Con bombos y a puro bocinazo, su familia, sus amigos y sus compañeros de El Globo lo recibieron con caravana y lo acomparon hasta su casa en La Bebida: "El Bebe ya salió campeón, el Bebe ya salió campeón", se escuchó por parte de su propia hinchada, que sin dudas fue fundamental para que el futbolista pudiera ganar el partido más importante de su vida que hoy lo ve con los brazos en alto.