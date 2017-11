Entusiastas. Son unos 60 chicos los que están cursando el ciclo básico. Están contentos porque tienen clases con los 11 profesores de secundaria.

Los bermejinos dicen que este es otro terremoto. Pero lejos de destruir, tal como sucedió hace 40 años, este sismo traerá cultura, educación y un aire de renovación para el pueblo, sobre todo para los más jóvenes.



Es que el Ministerio de Educación acaba de implementar el nivel secundario en Bermejo. Hasta antes de esto, los chicos sólo podían cursar hasta el ciclo básico (lo que antes era EGB3), pero no tenían dónde continuar los estudios secundarios. Según el director, Walter Fernández, la única alternativa era ir hasta Caucete, algo que nadie podía hacer.



En septiembre pasado, el Ministerio de Educación emitió la resolución que habilita el nivel secundario en la escuela República Argentina, que está a metros del santuario de San Expedito. Hasta ahora en ese lugar funcionaba el nivel primario y el ciclo básico. Los chicos sólo podían estudiar hasta tercer año, pero como no tenían el ciclo superior no podían obtener el título secundario. Este ciclo funcionaba como una escuela rural aislada, es decir que asistían 6 profesores itinerantes que impartían material y las tareas. Luego los tutores de la escuela corroboraban que los chicos las hicieran. Pero el panorama cambió por completo. Desde el martes pasado, los estudiantes bermejinos tienen los 11 profesores que cumplen carga horaria como en cualquier otra escuela.

"La secundaria tendrá la orientación Turismo. La idea es que puedan seguir en el pueblo". WALTER FERNÁNDEZ Director de la Secundaria

En la actualidad, en todo el ciclo básico (primero, segundo y tercer año) hay unos 60 alumnos. En 2018, cuando comience a funcionar el cuarto año, se estima que habrá entre 20 y 30 estudiantes. Ellos serán la primera promoción egresada de la secundaria de Bermejo cuando completen el sexto año del ciclo superior con orientación Turismo.



La creación de este secundario sólo implicó crear nuevos cargos docentes pero no hubo que hacer modificaciones edilicias, porque funcionará en turno mañana en la escuela República Argentina. La primaria asistirá por la tarde al mismo edificio.