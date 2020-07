Aunque los despachos de vinos desde las bodegas crecieron un 4,7% en mayo en la comparación interanual y un 24,3% los volúmenes de exportación, un informe de Bodegas de Argentina advierte que los precios del vino no han acompañado el ritmo de incremento porque, por ejemplo, la inflación acumulada a diciembre de 2019 trepó un 61% mientras que el valor del vino sólo subió un 32%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así las cosas, si bien los volúmenes comercializados crecieron, los precios no treparon de la forma que lo hizo la inflación. Esto provocó una caída en la facturación total que, según el sector bodeguero, es lo que realmente cuenta a la hora de analizar la situación de la actividad, que no es buena porque de las operaciones sale la inversión y el empleo, no de las cajas vendidas a un precio más bajo en promedio.

El informe fue elaborado por el Centro de Estudios Económicos recientemente fundado por Bodegas de Argentina, una cámara vitivinícola con más de 250 bodegas socias.

El trabajo consigna que las bodegas han perdido rentabilidad por no poder trasladar a precios de venta toda la inflación. En términos reales facturan menos año a año, un panorama que se agravó en el 2020 con la suba del precio de los vinos genéricos, mientras que los vinos de consumo masivo tienen mala rentabilidad.

Otros datos del informe señalan que sólo en el período 2019 con respecto a 2017, el incremento del precio de venta al consumidor de los vinos comunes o genéricos fue del 49,5% y el de los vinos finos o varietales del 56,2 %. O sea, que si el precio de la canasta de bebidas fue del 109,1%, en ambos períodos, el incremento del precio del vino fue inferior.

Sobre los precios promedio medidos en moneda constante, el trabajo advierte que hay una caída muy importante. Y es porque, en el mercado interno, medido después de los sustanciales descuentos que se realizan como promoción, el precio promedio ha disminuido en moneda constante casi un 15% en relación a un año atrás, cuando ya había tenido una importante caída en relación a 2018. En el mercado externo, la disminución total (vino fraccionado más granel) ha sido mayor dado que lo que se expandió fue la exportación de vinos a granel de bajo precio.

"Las variables macroeconómicas que explican este comportamiento son la tasa de interés, que obligó a las bodegas a liquidar stocks para disminuir la carga financiera de la inmovilización de inventarios, y el tipo de cambio, que permitió vender volúmenes importantes de granel al exterior", explicó Ramiro Barrios, director del área de Comercio Exterior de la entidad.

El resultado en este panorama es un aumento de los volúmenes despachados y una caída muy importante de los precios, con la consecuencia una caída de la facturación en un 5,4% medida en moneda constante en relación al año anterior. Y que el mercado interno fue el de mayor caída con casi un 11%, mientras que en la exportación, gracias a un mejor tipo de cambio, se observó un aumento suave del 1,2% que no pudo compensar lo sucedido en el mercado nacional.

El trabajo de Bodegas de Argentina cierra expresando que la ecuación para la vitivinicultura en su conjunto es de una caída de facturación y una disminución del margen de contribución de los productos, dado que cayeron los precios promedio y los costos variables aumentaron a la par del aumento de volumen.

Una cámara de los bodegueros

Según consigna en su página web, Bodegas de Argentina es la cámara de la industria del vino de la República Argentina. Fue creada en 2001 por la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Vitivinícola Argentina (1904).

Cuenta con 250 bodegas socias de todas las zonas vitivinícolas del país, nacionales y extranjeras, desde las más tradicionales hasta las más modernas, a las que representa ante diferentes organismos e instituciones. El 70% son pequeñas bodegas.

Sus socios constituyen más del 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados de Argentina.

A través de su departamento de Turismo, vincula a más de 50 empresas de gastronomía, alojamiento, operadores y prestadores de servicios, que complementan el clúster enoturístico.

Le entidad viene manteniendo fuertes críticas a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) por el manejo de los fondos e incluso llegó a pedir la disolución del organismo. También cuestiona la falta de cumplimiento de los objetivos.



Postura

"Veo con preocupación la caída del precio promedio y por ende de la facturación, la falta de premiumización en los mercados externos y la agresiva promoción en el mercado interno", dijo Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina. La dirigente analizó la caída de la facturación frente al incremento en el consumo de vino.

Traslado

15 Es la cantidad de pesos que en promedio se paga por el litro de vino en el mercado de traslado, en operaciones que se cancelan en 3 cuotas. El año pasado se pagaban 8 pesos.

Mesa

32 Es el porcentaje de crecimiento del precio del vino de mesa, según datos del INDEC, tomando en consideración diciembre de 2019 con el mismo mes de 2018.