Los bodegueros también están preocupados por los efectos que producirá el Covid 19 en sus negocios y a través de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) presentaron un plan con un paquete de 13 medidas tanto para el mercado interno como el externo. Entre los pedidos curiosos figura el de abrir las vinotecas en la cuarentena, para sostener el consumo en el país, ya que eso locales están cerrados porque no están considerados como "esenciales". También piden que el enoturismo sea incluido en el "Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción", lo que permitiría a las bodegas abiertas a los visitantes obtener ayuda nacional par el pago de aportes patronales. Respecto a la circulación de camiones, solicitan que se los exima de pagar tasas municipales (ocurre en el Conurbano bonaerense) mientras dure el aislamiento obligatorio. También buscan mejoras fiscales tales como mayores reintegros a la exportación y alivios en costos de producción (ver recuadro). Desde la entidad dicen que estos pedidos son indispensables para sostener la producción y el empleo del sector vitivinícola. "Los 13 puntos son para ver cómo podemos salir de esta problemática, algunos están directamente ligados a la pandemia y otras al comercio, pero todas son medidas para poder reactivar y salir lo más rápido que se pueda de esta parálisis", dijo Angel Leotta, titular de la Cámara Vitivinícola. Agregó que en el sector vitivinícola quizás no se ha notado tanto el parate porque durante la cuarentena siguió la cosecha de uvas y la elaboración de vinos y mostos, pero advirtió que la vitivinicultura no escapa a la crisis mundial y que las facturaciones "ya vienen cayendo".



El pedido de incluir a vinotecas en las actividades comerciales exceptuadas del Decreto 297/2020 se basa en que el vino, por ley, es un alimento y debe estar incluido como parte de las industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos. Los industriales dicen que ciertas provincias del país, como San Juan, no están permitiendo la apertura de vinotecas, pero sí hacen envíos a domicilio. Indican que la situación es una desventaja ya que otros comercios como supermercados, carnicerías y almacenes si pueden comercializar vinos. "Esto afecta especialmente a las bodegas pymes que tienen más presencia comercial en vinotecas, que en supermercados e hipermercados", argumentan. Leotta opinó que no es conveniente dejar de vender en un momento tan crítico y sostuvo que aunque a alguien le pueda parecer insignificante, la vinoteca es una boca de expendio y en este momento de caída de ventas ""todo suma".



Por otra parte, también hicieron el pedido de incluir a establecimientos de turismo vitivinícola en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Dicen que las bodegas que reciben a turistas son chicas o medianas y generan empleo que hoy esta paralizado, poniendo en peligro la continuidad de las fuentes de trabajo. Según el Observatorio de Enoturismo, la cantidad de enoturistas durante 2017 fue de 1.647.081 en el país, mientras que el sector representa 872 puestos de trabajo



permanentes y 351 empleos transitorios, de los cuales el 78% son mujeres. Al incorporarlo a la emergencia, el sector podrá beneficiarse con la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales, como también recibir la asignación no remunerativa que paga el Estado a los trabajadores afectados. El Programa dispone además una prestación económica por desempleo, entre otras acciones ante la actual crisis. En cuanto al financiamiento, solicitan el acceso a los créditos para empresas para afrontar el pago de salarios y demás compromisos asumidos "mientras se extienda la situación de anormalidad", como también líneas para alcanzar eficiencia en el manejo del recurso hídrico.





Libre circulación



Hay provincias que han establecido prohibiciones al ingreso, circulación y venta de productos vitivinícolas durante la cuarentena.



La Coviar pide que se revierta esta solución. Señalan dificultades en Catamarca, Córdoba, Chaco, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta y Santiago del Estero.

Reintegros, IVA y otros

Las bodegas piden que se incremente el reintegro a los productos vitivinícolas (porque los actuales son inferiores a los impuestos que tributan), se amplíen los plazos para ingreso de divisas de establecimientos vitivinícolas (de 180 días a 270 días), e incentivos para acelerar su ingreso mediante bonificación en la tasa de derechos de exportación. También solicitan acelerar a 30 días los plazos de devolución de IVA, que los reintegros por exportación se pueden utilizar para compensar impuestos o pasar a proveedores y achicar costos logísticos.