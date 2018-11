La historia tiene matices realmente dramáticos. Hace unos años, Valeria Castro sufrió un accidente de tránsito que le cambió la vida para siempre. En el choque falleció su hermanito y ella quedó en coma. Afortunadamente sobrevivió a la tragedia, pero el impacto le dejó grave secuelas. A sus 39 años, convive con una embolia. Tiene la mitad del cuerpo paralizado y pasa casi todo el día sentada porque le cuesta mucho movilizarse.

Ayer fue a acompañar a su madre hasta su casa, ubicada en calle Maurín y 8, de Pocito, en una camioneta conducida por su marido. La mujer bajó con un bolso que en su interior tenía $230 mil, entre dólares y pesos. Ese dinero era parte de un seguro y lo tenía guardado para poder terminar de pagar su casa.

"Me bajé de la camioneta con el bolso. Cuando quise subir de nuevo me caí y me golpee en la cabeza, me desmayé. Mi marido me ayudó a subir para llevarme hasta el hospital para que me vean. En ese momento de desesperación el bolso quedó ahí. Es un bolso negro de Avón que adentro tiene una mochila blanca con flecos, y ahí estaba la plata", dijo a DIARIO DE CUYO.

"Cuando nos dimos cuenta que habíamos dejado el bolso, fuimos a buscarlo pero ya no estaba", agregó entre lágrimas.

Valeria, con domicilio en calle 14 y Vidart, llevaba el dinero consigo a todas partes cada vez que salía. "No lo dejaba en casa porque es una zona insegura", sostuvo.

La mujer, que por su discapacidad no puede trabajar, está casada y tiene tres hijos. El marido hace changas ya que debe ocuparse de todas las tareas del hogar.