Su caso casi que había pasado desapercibido, pero en los últimos días empezó a sonar con fuerza, sobretodo en aquellos que tienen la lupa puesta en el Hospital César Aguilar de Caucete y el brote que ocurrió en aquel departamento. Su nombre es Cristian Javier Estrada, tiene 35 años y es el camionero jujeño que a fines de julio pasado protagonizó el accidente entre camiones en el distrito de Bermejo, fue llevado a ese nosocomio y luego resultó que tenía coronavirus, poniéndose en duda cómo fue el manejo del hombre en ese lugar.

En el parte vespertino del día 1 de agosto, el Ministerio de Salud Pública informó que Estrada tenía coronavirus. "Se ha detectado en el hisopado de PCR resultado positivo en el transportista que sufrió un traumatismo leve a causa del accidente ocurrido en el ingreso a Bermejo. Este paciente será clasificado en la Provincia de Jujuy porque cuenta con el DNI de esa provincia. Se mantendrá internado en el área de COVID del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Es importado", decía puntualmente el comunicado, que aún se puede ver en la página del SI San Juan.

Tras los rumores, el propio Estrada repasó su caso. "Primero me dijeron que el hisopado había dado negativo", afirmó el transportista jujeño en una nota exclusiva con este diario.

EL ACCIDENTE

El siniestro ocurrió en la madrugada del jueves 30 de julio, un kilómetro al Oeste del control de Bermejo. Estrada se estrelló en el camión Scania cargado con tomates que conducía desde Aguas Calientes, Jujuy, contra la parte trasera de otro Scania con una carga de jabón que estaba estacionado a un costado de la Ruta 141, porque su conductor, el cordobés Danni Giannchi (57), estaba descansando.

El más perjudicado tras el tremendo impacto fue el chofer jujeño, quien se salvó de milagro pues la cabina y gran parte del vehículo que guiaba quedaron destrozados.

Hasta ese lugar llegó una ambulancia, que en los registros figura con el interno 866, a cargo de un enfermero de apellido Rodríguez, quien procedió a trasladar a Estrada al Hospital de Caucete.

LA ATENCIÓN MÉDICA

"La ambulancia demoró una hora u hora y media en llegar. De ahí me llevaron a Caucete y en el transcurso de la mañana me trasladaron al Hospital Rawson", contó Estrada.

Y brindó más detalles de su paso por el nosocomio caucetero: "Cuando llego al hospital me hicieron el hisopado a mí y a mi patrón, que venía conmigo en la ambulancia. El de mi patrón dio negativo y lo mandaron a hacer cuarentena a un hotel. Y a mí también me dijeron que había dado negativo, pero me trasladaron al Rawson porque estaba herido. En el camino también escuché que decían que era negativo".

El hombre además explicó que no recuerda con exactitud por qué lugar ingresó al hospital. "No lo sabría decir. Yo sé que me hicieron el hisopado mientras estaba en la camilla y luego un par de estudios, y cuando amaneció ya me mandaron a la Capital. La verdad no me acuerdo bien, estaba sedado".

Ese día, pero recién en la noche, le informaron en el Hospital Rawson que en realidad su PCR había arrojado resultado positivo. Tenía coronavirus. "Una enfermera vino y me dijo: '¿Usted sabe que es positivo, no?' Yo le pregunté: '¿por qué?, si me habían dicho que era negativo', y la enfermera me dijo que eso era lo que tenía escrito. Después me explicaron que estaba asintomático", recordó.

Una vez que recibió el alta, Estrada fue obligado a hacer cuarentena por 14 días en un hotel, el Viñas del Sol. A ese lugar ingresó el domingo posterior al choque y pudo irse una vez que su hisopado dio negativo, es decir, una vez que se había recuperado y ya no portaba el virus.

Ahora se encuentra en su Jujuy natal, dispuesto a volver a subirse a un camión. Dice que le quedaron algunas secuelas, como dolor de cintura y en una de las muñecas, pero que quiere volver a trabajar. "Allá me dijeron que me habían hecho todos los estudios pero a mí no me dieron nada, ni siquiera me dieron el alta médica, nada de nada, yo no tengo ni un papel. La atención fue muy buena, pero no me dieron ningún tipo de papel, algo que diga 'te hicimos esto, te hicimos lo otro, tenés esto o no tenés nada'. No me quedó nada", expresó el transportista, quien para finalizar aseguró que, hasta antes del siniestro, nunca lo habían hisopado: "En ningún lado, fue la primera vez. En las rutas siempre nos hacían los testeos rápidos en cada provincia y todos me habían dado negativo, pero bueno, hoy en día estamos expuestos a todo".

CASO 23 Y SOSPECHAS

Domingo "Chueco" Ibiza (76) es el nombre del famoso caso 23 en San Juan, el primero que se informó en el brote que se desató en Caucete. La detección de su contagio disparó por primera vez el Plan de Seguridad ante la Posible Circulación Viral, cuya medida inicial fue el bloqueo de su barrio, el Justo P. Castro 1 de Caucete.

Domingo "Chueco" Ibiza continúa internado en el Hospital Rawson.

Su hijo José, en una nota con este diario publicada hace unos días, planteó que cree que su padre se contagió en el Hospital de Caucete, al que Domingo ingresó el 9 de este mes por un supuesto resfrío. Aquella vez el anciano, pese a sus síntomas, no fue hisopado. "Por los síntomas que tenía le tendrían que haber hecho un hisopado y no lo hicieron. Para mí mi papá se contagió en ese lugar, de otro lado no pudo haber sido", arremetió José.

Si bien hasta el momento no ha trascendido el número, varios trabajadores vinculados al nosocomio caucetero portan actualmente el virus. En una de las últimas conferencias de prensa, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, reconoció la información pero apuntó a que esas personas tienen también "vida social", es decir, pudieron haber contraído el virus en otro ámbito.