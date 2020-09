Entre las flexibilizaciones que decidió desde ayer el Gobierno a raíz de la mejora del estatus sanitario de la provincia frente al Covid, está la ampliación del horario de la actividad comercial con el objetivo de brindar a los comerciantes mayor tiempo para la atención al público. Pero a los comercios los encontró desprevenidos la instrumentación de una franja horaria tan amplia -se les habilitaron 13 horas, de 8 a 21, de lunes a sábado- y ayer irrumpió el caos por el horario de atención. A media mañana arrancaron las cadenas de Whatsapp entre comerciantes tratando de conciliar el horario para la semana próxima. El público, a través de las redes sociales, también evidenció el malestar y confusión ante la falta de uniformidad y la posibilidad de que hayan negocios que sigan de corrido y otros en horario desdoblado.

Probablemente el problema se agudizó porque la medida llega en momentos donde el sector comercial se encuentra dividido, con la convivencia de varias cámaras y asociaciones de comerciantes peleadas entre sí. Finalmente pasado el mediodía, y de acuerdo a los sondeos de grandes firmas y locales más pequeños, va perdiendo terreno la modalidad de abrir a la siesta, y está ganando que a partir del lunes próximo se atenderá en horario partido, como era antes del inicio de la cuarentena. La Cámara de Comercio de San Juan, una de las entidades que agrupa a un buen número de comerciantes, emitió un comunicado donde sugiere que a partir del día lunes 21 de septiembre el comercio abra sus puerta de lunes a sábado, de 9 a 13, y de 17 a 21, en cumplimiento de la ley de contrato de trabajo 20.744, según indicó. Esa ley es la que establece que la duración de la jornada de trabajo de los empleados del sector no puede exceder las 8 horas diarias o 48 horas semanales. El Sindicato de Empleados de Comercio justamente ayer también se quejó porque el Gobierno no estableció límites horarios teniendo en cuenta a su sector. Por su parte, Marcelo Quiroga, vocero de la asociación denominada Comerciantes Autoconvocados Unidos, explicó que la mayoría abrirá desde la semana próxima con horario cortado, estableciendo la atención también de 9 a 13 y de 17 a 21. "Por supuesto, dejamos en libertad al que quiera hacer de corrido", dijo Quiroga, quien agregó que el grupo está conforme con las medidas adoptadas por el Gobierno.

El mismo horario anunció que tendrá la cadena local Vallejo, y Falabella en cambio atenderá de 8,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30. Otros locales del centro piensan abrir a las 9, y cortar a las 13 para reanudar a la tarde. "Yo soy partidario del horario desdoblado, el empleado no se ha habituado al cambio de horario y de 14,30 a 16 no se ve nadie en el centro", dijo Luis Suarez, desde Dismar. En cadenas de electro no definieron hasta el cierre de esta edición el horario, pero un par de gerentes dijeron que se plegarán a lo que decida la mayoría, "para darle también certezas al público", indicó uno de ellos. Víctor, desde la juguetería Itonuel dijo que como otros locales rawsinos, abrirán de 9 a 13 y de 16,30 a 20,30 (o 17 a 21). Luis Agulles, del centro comercial de Caucete adelantó que allá sugieren abrir de 9 a 13 y de 17 a 21.

Los sectores y su funcionamiento



El Gobierno provincial informó que tras reuniones de los equipos de trabajo del Comité Covid-19, se consideró habilitar distintas actividades en base al estatus sanitario vigente en la provincia y manteniendo los protocolos. En ese marco, de dispuso el nuevo horario que rige desde ayer para los diferentes sectores comerciales.

* Para shoppings y centros comerciales: se amplía el horario autorizado de 11 a 22 horas, además se autoriza la apertura los días domingos.

* Supermercados mayoristas y minoristas: Incluye además de esos rubros, a los comercios minoristas de proximidad, las farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas (esenciales según Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020). Para todos ellos se amplía el horario autorizado a los días lunes a domingos, de 8 a 21 horas.

* Comercios barriales: Además se autoriza exclusivamente a almacenes de barrio y comercios de proximidad del rubro de venta de alimentos a extender su horario de atención al público hasta las 22 horas.

*Otros comercios: playa de estacionamiento, talleres, gomerías, lavaderos, agencias de quiniela, peluquerías, estéticas y comercio en general no incluido en categorías anteriores: se amplía el horario autorizado hasta las 21 horas. Días y horarios autorizados: lunes a sábado, de 8 a 21 horas.

*Bares y restaurantes: Podrán abrir los domingos, y el horario se extiende desde las 7 hasta la 1 de la mañana.