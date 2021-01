El gobernador Sergio Uñac anunció ayer que un total de 99 millones de pesos serán repartidos a los municipios para que puedan atender emergencias y hacer frente a los daños estructurales que ocasionó el movimiento sísmico. El dinero sale de las arcas provinciales y se distribuirá de acuerdo al nivel de afectación de cada departamento. Los que sufrieron consecuencias más dañinas son 3 y cada uno recibirá $9 millones. Se trata de Rivadavia, Pocito y Sarmiento. En un término medio se encuentran Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, 25 de Mayo y Zonda, a los que se les enviará $6 millones a cada uno. Mientras que a Albardón, Angaco, Iglesia, Jáchal, 9 de Julio, San Martín, Ullum y Valle Fértil les toca $3 millones a cada uno por ser los menos afectados.

Trabajos. Un equipo trabajaba ayer para reparar las fisuras en las calzadas. En la Ruta 40 el tránsito quedó restablecido.

La asistencia, que fue comunicada por Uñac en una conferencia de prensa que brindó pasado el mediodía de ayer, se efectivizará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Previo al anuncio, el mandatario provincial estuvo reunido con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; y el de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay. También con el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; y la secretaria de Planificación, Alina Almazán. Juntos analizaron las consecuencias que causó el sismo, en base al exhaustivo relevamiento que se llevó a cabo en cada punto de la provincia.

El dinero será remitido cuanto antes a los departamentos. Luego, cada intendente y sus equipos evaluarán de qué manera lo distribuye a las familias que sufrieron mayores pérdidas estructurales, que, según el relevamiento oficial, son al menos 175.

Alivio. Se espera que los fondos que envíe el Gobierno provincial a las comunas tenga un impacto directo en las familias afectadas.

DAÑOS EN VIVIENDAS

El relevamiento que encaró el Gobierno provincial arrojó que en Angaco, 9 de Julio, Jáchal, Iglesia, Ullum y Valle Fértil no se reportaron mayores daños. En Sarmiento, donde fue el epicentro del sismo, 13 viviendas resultaron dañadas, mientras que en Caucete 15 familias se vieron afectadas de manera leve. En 25 de Mayo, 16 viviendas presentaron derrumbes leves, y en Zonda fueron evacuadas 19 familias. En Chimbas se cayeron 10 techos y en Rawson 50 propiedades sufrieron daños estructurales. En Santa Lucía fueron 40 las casas afectadas y en Calingasta, 4. El reporte además indica que en San Martín 6 hogares presentaron derrumbes, y que en Capital algunas casas se vieron afectadas pero de manera leve, al igual que 2 viviendas de Albardón. Los dos departamentos restantes, Pocito y Rivadavia, fueron los que mayores consecuencias sufrieron, sobre todo en las zonas donde las construcciones son precarias, como los asentamientos de la zona de La Bebida.

HERIDOS

"No reportamos daños personales de consideración", aseveró Uñac en la conferencia. El Gobernador puso énfasis en que no hubo que lamentar víctimas fatales, a diferencia del terremoto de 1944, donde unas 10.000 personas perdieron la vida; y del de 1977, que registró 125 fallecidos.

Según fuentes policiales, además del adulto y los dos niños que sufrieron lesiones de distinta consideración por la caída del techo en su casa de Pocito (lo informó Uñac en la primera conferencia tras el sismo), otras 11 personas tuvieron que recibir asistencia médica en el Hospital Rawson, pero todas estaban fuera de peligro.

Impresionante. Según Vialidad Nacional, la grieta que se abrió en la Ruta 40, a la altura de Pocito, tiene una extensión de 4 kilómetros, unos 30 centímetros de ancho y 3 metros de profundidad en varios tramos.

El Centro Cívico, OK

El relevamiento del Centro Cívico determinó que no sufrió daños estructurales. El edificio fue revisado por la Dirección de Control Operativo junto con Planeamiento y Desarrollo Urbano. Sí se registraron daños estéticos (revestimientos, revoques, cielorrasos, cerámicos), pero está óptimo para su ocupación.

Desvíos en RN40

Personal de Vialidad Nacional y Provincial trabajaba ayer en el rellenado de las grietas que se abrieron en las calzadas. En la Ruta 40 hay un desvío de 800 metros entre el kilómetro 3.434,43 y el 3.434,94. Para circular de norte a sur, hacerlo por la banquina oeste. De sur a norte, sobre la calzada también oeste.

La actividad minera

Según Uñac, la actividad minera no reportó ninguna anomalía. "No hemos tenido inconvenientes en ninguna de las minas, no se han presentado daños estructurales ni se ha visto afectado el personal", dijo el Gobernador. Lo mismo ocurrió con el sistema de red de gas. El sistema eléctrico tuvo algunas fallas.