"Teníamos miedo a contagiarnos covid y al final casi morimos intoxicados por automedicarnos con ivermectina. Nunca más tomo remedios sin indicación médica. Fue nuestra culpa y le aconsejo a la gente que no lo haga sin la recomendación de un profesional". Con esas palabras, y mirando a cada rato el cielo como agradeciendo, Estela Denis, una sanjuanina de 56 años, comentó lo mal que la pasó su familia luego de una intoxicación con este medicamento. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza mayormente en animales, pero que en el contexto de covid-19 ganó terreno previniendo o tratando la presencia del virus, pues algunos aseguran que alivia notablemente los síntomas, pese a que sólo se aprobó el uso compasivo.

El uso de ivermectina en San Juan generó mucha polémica. En medio de estas idas y vueltas, la ivermectina, que se utiliza para otras patologías, tomó un papel protagónico en varios países. La demanda de esta droga, que se puede conseguir en gotas, pastillas o inyectables, hizo que por momentos en San Juan fuera muy cotizado este medicamento. Incluso, Salud Pública elaboró un protocolo para su uso en pacientes. Ellos hacen seguimiento a quienes lo toman, para evitar complicaciones. Este medicamento es el que Estela, su hijo de 23 años y su esposo de 60 consumieron.

"Hay muchos vecinos con coronavirus y mi hijo me dijo que tomáramos ivermectina por prevención y pensé que era bueno. Yo tenía un frasquito, porque en noviembre tuve covid y la usé. En ese momento, me hizo muy bien porque yo estaba re mal y cuando tomé eso arranqué como si nada, mi cuerpo cambió un montón, pero esta vez no pasó eso", dijo la mujer al comenzar su relato y reiteró en varias oportunidades que esta intoxicación le dejó claro que no volverá a consumir medicamentos sin recomendación de un médico.

"Tomé ivermectina y a las horas ya no veía nada. Esto fue como a las 20, y a la madrugada me levanté al baño y noté que sólo podía distinguir algunas sombras. A mi esposo le dio diarrea y vómito y a mí también. Nos asustamos mucho, podríamos haber muerto por hacer algo de manera inconsciente. Como a las 8 de la mañana -del miércoles pasado- mi hija nos llevó al hospital", dijo la mujer y relató que hasta ayer aún tenía momentos en los que no podía distinguir lo que veía.

Según lo que explicó Estela al parecer consumieron una cantidad excesiva del medicamento. Dijo que su hijo de manera involuntaria midió la ivermectina para que cada uno tomara, en un frasco en el que se hacen los análisis de orina. "Se nos fue la mano, después nos dimos cuenta que es mucho más que las medidas que traen los jarabes, que es lo que teníamos que tomar. Fue nuestra culpa. Además, se me subió la presión, tenía más de 18. Ahora me siento bien, pero cuando me muevo es como que me mareo. Mi marido amaneció con la boca hinchada también", dijo Estela y comentó que en el hospital les dijeron que hicieran dieta y que tomaran mucha agua. "No debemos actuar impulsados por el miedo. Le tengo terror al coronavirus y por eso casi morimos con mi familia. De poco nos vamos componiendo", concluyó la mujer, en llanto pero aliviada.