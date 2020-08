Después de la incertidumbre, el temor y pánico que los pusieron en el ojo de la tormenta hace 10 días, Caucete abrió sus límites geográficos ayer, luego de que se levantara el bloqueo tras tener un brote de coronavirus que luego se expandió por la provincia. Anteayer, el gobernador Sergio Uñac anunció que el brote ya estaba controlado en ese distrito y por ende el departamento del Este avanzaba a Fase 1. Ayer, en una recorrida de DIARIO DE CUYO por esa ciudad, se pudo palpar desde adentro ese alivio de sus pobladores, que lograron salir de sus hogares después de 10 días de encierro total. Y en lo que casi todos los vecinos y comerciantes coincidieron es que el miedo que tuvieron durante el encierro le dio lugar a la toma de conciencia en prevención.

"Es un desahogo enorme esto. Hasta ayer había mucho miedo, no volaba ni una mosca por las calles, era un pueblo fantasma", comentó Diego Alaniz, propietario de una verdulería ubicada en la avenida principal de Caucete. Es que desde el miércoles de la semana anterior, Caucete pasó del día a la noche en cuestión de minutos. Se detectó un caso sin nexo epidemiológico y en cuestión de horas ya eran tres confirmados. Si bien primero se bloquearon los barrios Justo P. Castro I y III, las autoridades decidieron más tarde blindar todo el departamento para impedir que el virus continúe expandiéndose. Los mamelucos blancos del personal de Salud Pública y de la Policía ganaron las calles y le dieron a Caucete una postal tan inédita como preocupante. Pero ayer la postal fue diferente. Si bien los barrios Justo P. Castro I y III continuarán bloqueados hasta que finalice la investigación epidemiológica, en la Diagonal Sarmiento se notó mayor movimiento, incluso con el tránsito de camiones que hace 10 días tenían prohibido el ingreso al sector.

Retomaron. En una forrajería ubicada en el corazón de Caucete ayer remontaron las ventas. Hasta allí llegaron en su mayoría pobladores del paraje Vallecito, además de los departamentos 25 de Mayo y 9 de Julio.

"Hoy gracias a Dios hemos repuntado en las ventas. Habíamos estado vendiendo el 50% de lo que acostumbramos, pero hoy vino gente de 25 de Mayo, 9 de Julio y zonas alejadas de Caucete, como Vallecito, desesperada por comprar alimentos para animales, o garrafas", comentó Guillermo Rafael, propietario de la Forrajería Alonso. En tanto que Carlos Cortez, del trozadero El Reino, se mostró esperanzado: "En Caucete volvimos a nacer. Daba mucha tristeza ver las calles vacías, la gente tenía pánico y no salía. Fue una semana dura porque había que llevar el plato de comida a la casa y no vendíamos pero por suerte hoy vendí como un sábado normal", expresó el carnicero. Es que si bien la mayoría de los comercios considerados esenciales estuvo trabajando, era tanto el temor de la gente que las ventas fueron casi nulas.

El maxikiosco ubicado sobre Ruta 20 que suele ser un paso obligado para viajeros y camioneros, esta última semana lució una postal totalmente desacostumbrada. Su propietario David Burgos dijo que vendió el 10% de lo normal y consideró esta semana como "la peor en más de 35 años" desde que su padre montó el negocio.

Cautelosos. En el barrio Justo P. Castro I se mostraron un poco más tranquilos después de que se desatara el brote.

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que la situación acontecida con el bloqueo total de Caucete trajo una enseñanza: la conciencia. "La gente tuvo y tiene miedo, ahora no hace falta que le digas que se ponga barbijo y respete el distanciamiento, con esto todos hemos aprendido", comentó Elías Torres.

La recorrida de este medio también incluyó al barrio Justo P. Castro I. Allí, en una despensa los vecinos comentaban de la enorme tranquilidad de que no se hayan registrado nuevos casos el día anterior. "Lo que hemos pasado fue horrible pero se actuó a tiempo y se pudo frenar todo. El miedo era muy grande, tanto que los vecinos no salían ni a la puerta", sostuvo Alberto Gallardo. Su vecina, Marcela Lucero también se mostró más tranquila por la situación: "Veníamos a comprar y nadie hablaba. Tomábamos 3 ó 4 metros de distanciamiento del temor que teníamos, creo que ya pasó lo peor pero no hay que descuidarse", aseguró.

Abastecimiento. Fue normal ver gente comprando mercadería en los negocios del centro caucetero.

El alivio de poder salir

JESÚS DÍAZ - Barrio Justo P. Castro I

"Estamos más tranquilos porque ayer no se registraron nuevos casos. Fueron días complicados y encima con miedo. Trabajo en una casa de repuestos, me estoy sustentando con pocos ahorros que tenía y la ayuda que nos ha dado el Gobierno".

GUILLERMO RAFAEL - Comerciante caucetero

"El miedo que tenemos todos los cauceteros se ha sentido durante todos estos días. Además de eso sentimos discriminación por haber sido el lugar donde se desató todo. Espero que la gente entienda que nos debemos seguir cuidando".

DAVID BURGOS - Comerciante caucetero

"Esto servirá como enseñanza para todos. Adopté muchas medidas, puse un freezer entre medio para tener mayor distanciamiento pero la gente aprendió con esto, ya no hace falta decirles que se pongan el barbijo o que se pongan alcohol".

ELÍAS TORRES - Comerciante caucetero

"La gente en esta semana de encierro casi que no salió y los pocos que vinieron compraron lo justo y necesario. Las ventas con esta medida que rige desde hoy han remontado un poco pero igual no es lo que esperábamos. Es una lástima lo que pasó".