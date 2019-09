Como los órganos y tejidos del organismo, los músculos de los miembros inferiores necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. Todos los músculos reciben sangre de las arterias. Pero en los pacientes con una enfermedad arterial severa , las arterias están obstruidas y dañadas, y no pueden suministrar suficiente sangre al músculo el aporte deficiente lo que produce dolor , dolor , Ulceras necrosis y gangrena en los miembros inferiores lo cual lleva a amputaciones en diferentes niveles con disminución de la calidad de vida en forma abrupta sin poder llevar una vida habitual.

Este aporte deficiente de oxígeno al músculo puede causar una afección dolorosa dolor , necrosis , infecciones y gangrena que llevan a la amputación

El tratamiento convencional es el bypass coronario , by pass periférico o stent Pero para algunos pacientes que tienen una enfermedad vascular muy grave u otros problemas de salud, la intervención de bypass o stent no puede realizarse por ser las arterias demasiado pequeñas ( quedando estos pacientes sin posibilidades de tratamiento de by pass o stent ) y llevando a la amputación , pero la medicina avanza y nosotros también , trayendo nuevos y novedosos tratamientos para evitar la amputacion

Para evitar la amputacion existe actualmente la revascularización transmuscular con láser RTML.

¿Qué es la transmuscular con láser (RTML)?

La RTML es un tipo de intervención quirúrgica que consiste en el uso de un láser para crear pequeños canales en el músculo de las piernas ( atravesando todo el músculo )

Tras la RTML, la sangre rica en oxígeno llega al músculo , esa sangre pasa por los pequeños canales y llevar el oxígeno tan necesario al músculo cardíaco o de las piernas que estaba privado de alimento ( sangre rica en oxígeno ) que actualmente a través de esos canales vuelve a nutrirse , disminuyendo el dolor, y aumentando la función del músculo de las piernas ) ya que la revascularización con láser creó nuevos canales por los cuales circula la sangre rica en alimentos ( oxígeno ) para los músculos , estimulando también así la creación de más canales, (este proceso se llama angiogenesis )

Estos vasos sanguíneos nuevos traen más sangre al músculo de los miembros inferiores mejorando su estado y evitando el dolor y la amputación con mejoras continuas y crecimiento de nuevas arterias y evitando en miembros inferiores las amputaciones

La idea de la RTML se originó al estudiar los corazones de los caimanes y las serpientes. En estos animales, la sangre que alimenta el músculo cardíaco va directamente al músculo, sin pasar por las arterias.

La Revascularizacion transmuscular con láser es una intervención en los miembros inferiores a traveseando el láser para generar nuevos canales por donde circule la sangre

Ademas la cirujana cardiovascular que actualmente está realizando este procedimiento en el pais .

La cirugía se realiza en forma programada pero en casos de urgencia.

Al ser una cirugía mínimamente invasiva que lleva entre 1 a 2 horas promedio , la misma se realiza con anestesia , pero luego de la misma debe aguardar algunas horas para el alta en la clínica

Se realizan previamente de rutina todos los exámenes de sangre y los estudios prequirurgicos completos ,

Como así también en el caso de miembros inferiores se realiza Eco Doppler vascular seriado para ver flujos y nuevas colaterales.

Así también este tratamiento para aumentar la angiogenesis ( nuevas arterias ) se realiza acompañado de una rehabilitación cardiovascular intensiva ( modelo cubano ) institución acompañado de Kinesiologoa , profesores de educación física especializados en rehabilitación cardiovascular como así también son seguidos y acompañados de la cirujana cardiovascular , cardiólogos , Anestesiologos , diabetologos , cesación tabaquica , nutricionistas , neumonologos , psicólogos y todo el equipo de Cencor

Día de la intervención se realiza una internación en sala común previamente , realizando la intervención con un láser especial para tal fin con posterior recuperación y alta en el mismo día.

Tiempo de recuperación para sus actividades habituales

Una internacion común en sala común con estancia del día en el caso de miembro inferiores pudiendo irse el mismo día de alta volviendo a sus actividades habituales al rededor de 15-20 días

Nuestra experiencia

Tras una una revascularizacion con láser y rehabilitación cardiovascular intensiva en nuestra experiencia lo hemos visto de inmediato una mejora de la sintomatologia siempre acompañado de rehabilitación cardiovascular intensiva ( modelo cubano )

Tendrá que descansar y limitar sus actividades en el día de la intervención

Cuando la persona que concurre es de la provincia realiza la rehabilitación cardiovascular intensiva y luego de 15-20 días puede volver y continuar con rehabilitación en su lugar de origen con estricto seguimiento telefónico y vía webex ( internet ) el cual se lleva un información exhaustiva de cómo realizar los ejercicios con vídeos. Cuando la persona tiene posibilidades de acceso cercano continúa realizando rehabilitación por el lapso mínimo de tres meses , siendo los últimos dos meses 2 horas día por medio

El reintegro al ámbito laboral puede realizarse dependiendo la evolución antes de 4 semanas.

La vida después de una RTML revascularizacion de láser transmuscular

Típicamente, los síntomas de enfermedad arterial de la piernas mejoran ampliamente tras una RTML Revascularizacion transmuscular con láser tomando aproximadamente una semana para poder realizar las actividades habituales.

Los pacientes descubren que pueden realizar todas las actividades que antes les causaban dolor.

Los estudios demuestran que, un año de seguimiento después de la intervención, han evitado la amputación