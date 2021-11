Los casos activos volvieron a mostrar una baja sostenida en la provincia y de no mediar nuevos brotes, como sucedió en un grupo de personas que había viajado a Buenos Aires a fines de octubre, los especialistas entienden que nuevamente la provincia se encamina a tratar de superar su marca mínima: el mes pasado hubo apenas 7 personas cursando la enfermedad en toda la provincia. Entonces, ¿es posible un escenario con 0 casos activos antes de fin año? Los especialistas no lo descartan, pero por ahora no será una cuestión definitiva sino parcial o transitoria, hasta que aparezcan nuevos contagios, explicaron.

El 26 de octubre pasado, el Ministerio de Salud Pública informó que en San Juan sólo siete personas cursaban la enfermedad, la cifra más baja de casos activos registrada desde el 17 de agosto de 2020. Al día siguiente detectaron 9 positivos en un grupo de personas, luego 15 y entonces se rompió aquella tendencia a la baja. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron las altas covid y ahora la provincia tiene sólo 29 pacientes con proceso infeccioso (el extremo opuesto se dio en mayo, cuando había más de 9.300).

La cifra baja diariamente y entonces resurge aquella pregunta sobre si es posible llegar a 0 casos activos. "Efectivamente puede darse esa situación, pero será en forma intermitente o parcial, hasta que sean detectados nuevos casos o suceda un brote. Esto porque seguimos en pandemia y porque somos parte de un país en el que afortunadamente la circulación entre provincias es normal", indicó la infectóloga Beatriz Salanitro, de la Sociedad Sanjuanina de Infectología.

"San Juan no es una isla y si bien los contagios han bajado en todo el país, para llegar a 0 casos activos y mantener esa situación es necesario que también suceda al mismo tiempo en toda la Argentina y en forma sostenida. Por eso es importante seguir con las medidas de prevención, que más personas estén vacunadas y que avance la tercera dosis. La pandemia no ha concluido y si bien el estatus sanitario hoy es favorable debemos estar atentos", añadió la especialista.

Una persona fallecida y un caso nuevo

Salud Pública informó ayer que murió una mujer de 71 años, quien era de Angaco y estaba internada en el Hospital Privado. De esta manera, la cantidad de fallecidos asciende a 1.189. A su vez, detectaron un solo caso de covid en 244 test y el acumulado es de 72.157 infectados.