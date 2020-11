Años anteriores a esta altura ya se sabía cuándo iba a ser la apertura del paso de Agua Negra usado por miles de sanjuaninos para ir a veranear a las playas chilenas, pero esta temporada, a causa de la pandemia, cada vez se ve más complicado que ese camino entre en funcionamiento. La encargada subrogante del Departamento de Turismo del municipio de La Serena, Alejandra Olivares, informó a DIARIO DE CUYO que el Gobierno chileno ha decidido abrir sus fronteras a los visitantes extranjeros a fin de mes, pero solamente para pasajeros que lleguen en avión al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la capital de Santiago de Chile, con lo cual queda descartado el paso de Agua Negra, al menos en esta primera fase de apertura. Hace unos días en la región se hablaba de que tenían todo listo para la apertura, pero ahora eso se diluyó. "Por ahora entonces el paso de Agua Negra seguirá cerrado, el levantamiento va ser gradual'', dijo la funcionaria. Al preguntarle si cree que en los próximos meses pueda abrirse, contestó que "hasta ahora no lo tenemos claro'. No obstante añadió que en la ciudad de La Serena se está trabajando arduamente con los protocolos y el comportamiento sanitario para brindar seguridad no sólo a esa población sino también al posible turismo que pueda llegar más adelante a veranear a sus playas. En San Juan, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo que la reapertura del paso "es un tema que está en agenda, y va ser tratado oportunamente por las autoridades para tomar las decisiones''. En esas decisiones intervendrán el gobernador Uñac y su par chileno el intendente de la Cuarta Región, Pablo Herman Herrera, -con quien el gobernador sanjuanino ha tenido un único contacto por videoconferencia el mes pasado- y también los gobiernos nacionales, al tratarse de un paso binacional. Fuentes del sector indicaron que aún no están iniciadas las conversaciones para habilitar pasos. Frente a la inminente temporada vacacional, y recorriendo sólo 505 kilómetros para llegar al océano Pacífico a través de este paso cordillerano, la situación genera incertidumbre no sólo a los eventuales turistas, sino también a los sanjuaninos que poseen departamentos o casas vacacionales en la zona. Incluso algunas inmobiliarias de la ciudad confiaron que ya han recibido reservas de sanjuaninos para alquiler en la zona costera. Es el caso de la empresaria Verónica Fuentes, dueña de Verónica Propiedades, quien agregó que los precios están rebajados esta temporada debido a la crisis económica que generó el Covid (ver abajo). Por su parte, Olivares, la funcionaria de Turismo de La Serena, explicó que actualmente los sanjuaninos que tienen propiedades allá no pueden entrar, "incluso los chilenos tenemos aún prohibida la visita de la segunda vivienda, sólo podemos generar desplazamiento de una ciudad a otra, cuando no se encuentren en una fase donde se restringe el acceso como la cuarentena. "Estamos trabajando fuertemente para lograr que se reabra el paso de Agua Negra y la frontera, sobre todo para reactivar este rubro que ha sido fuertemente dañado'', dijo. "'Si nosotros estamos haciendo las cosas bien con los protocolos sanitarios creo que pronto van a poder realizar la apertura', agregó.

Cuánto costará alquilar en La Serena

En el caso de que se reabra para diciembre o para enero el paso de Agua Negra, los turistas se van a encontrar con el siguiente panorama. Dentro del sector hotelero formal, los precios que informaron los empresarios a la comuna para la temporada alta son similares a los del año pasado, claro que para los argentinos se han encarecido: una cabaña para 6 personas costará entre 70.000 y 90.000 chilenos (entre 93 y 119 dólares), que a la cotización de ayer de 139,80 pesos del dólar oficial más el recargo del 30% solidario, significa que costará entre 13.000 y 16.600 pesos argentinos diarios. Un hotel o cabaña para 4 personas cuesta alrededor de 55.000 chilenos (73 dólares) o 10.200 pesos argentinos. Para 3 personas, cuesta entre 50.000 a 70.000 (entre 66 y 93 dólares), o sea entre 9.227 y 13.000 pesos argentinos. Y para dos personas, va de 45.000 a 65.000 chilenos (entre 60 y 86 dólares), que resultan entre 8.388 y 12.000 pesos. También están los alquileres por intermedio de inmobiliarias. Verónica Fuentes (www.veronicapropiedades.com) informó que un departamento de una habitación que perfectamente entra un matrimonio con dos niños sale $35.000 chilenos en primera línea frente al mar. Eso es 46 dólares, o sea 6.430 pesos argentinos diarios. Otro de 2 dormitorios frente al mar sale desde 75 dólares, y son 10.500 pesos. Ante las restricciones que tiene Argentina para comprar el dólar solidario, en caso de tener que comprar dólar blue (ayer a $155) tendrá que agregarle un 10,8%. Claro que para quien lo tenga ahorrado de antes, por ejemplo que lo haya comprado cuando costaban 70 pesos, le saldrá muy barato. ""Hay una infinita variedad de oferta inmobiliaria y vamos a estar recibiendo tarjeta, el problema es que el valor que uno les diga a los argentinos les resulta caro porque lamentablemente la moneda de ustedes está muy devaluada, pero más ajustarnos el cinturón no es posible", dijo Fuentes. La empresaria aconsejó que en el caso de viajar, se vaya con un alquiler listo "para evitar el tema de contagiarse acá al andar buscando el alojamiento". En esa inmobiliaria dijeron que ya tienen reservas de sanjuaninos. Alejandra Olivares, por su parte, informó que esa ciudad ha profundizado las medidas de prevención y protocolos, incluso ya se ha repartido un folleto explicativo oficial de las distancias que se deberán respetar en la playa (ver foto). Dijo que ya hay 450 empresas capacitadas en protocolos sanitarios, 167 locales gastronómicos con sello QR, está habilitado el delivery y el interior de restaurantes con 50% de ocupación, además que se están certificando con el sello de "confianza turística" que asegura los protocolos Covid-19.

Los requisitos para volar a Chile

A fin de mes se habilitará sólo la barrera aérea, del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Chile. Los visitantes antes de embarcarse tendrán que llenar una declaración jurada que señale origen y destino, condición de salud ante la eventual presencia de los síntomas atribuibles al Covid, y el informe del examen de PCR negativo con una antigüedad menor a 72 horas desde la toma de la muestra. Los visitantes no deberán someterse a cuarentena al ingresar al país pero se les hará un seguimiento por 14 días a través de una aplicación que están elaborando.