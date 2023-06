El hecho de presunto abuso sexual por parte de un estudiante a una alumna del Colegio Nuestra Señora de Luján no sólo generó repudio y llevó a la apertura de una investigación judicial, sino que, además, enfrentó a padres y alumnos con los docentes. Estos últimos criticaron la "dinámica de micrófono abierto moderada por personal del Ministerio de Educación que habilitó a la escucha necesaria a estudiantes, pero también permitió todo tipo de agravios, insultos y amenazas". Ahora, se refirió al tema a la Ministra de Educación de la provincia, Cecilia Trincado, quien afirmó: “No me parece que debamos callar a los estudiantes”.

“La participación del Ministerio de Educación es a través de la directora de Educación Privada, que es una dirección de área creada con esta competencia y cuya autoridad se elige por propuesta de los representantes legales de los diferentes colegios privados”, indicó Trincado en diálogo con el programa Demasiada Información en Radio Sarmiento.

Y agregó: “Desde acá hemos acompañado y hemos ofrecido lo que necesite el colegio desde nuestros gabinetes. Pero ellos tienen su propio gabinete, su representante legal, la entidad propietaria. Entonces, nosotros acompañamos con la presencia de la directora de Educación Privada y ella decidió cómo intervenir”.

En torno a la decisión de dejar hablar a los alumnos durante la sentada que realizaron pidiendo justicia en el interior del colegio y la idea de permitirles hablar, Trincado afirmó: “No me parece correcto que se critique eso. En las escuelas existen hasta normas para formar los consejos escolares, se busca que los estudiantes participen, son también los espacios donde se enseña a participar en sociedad. No me parece que debamos callar a los estudiantes”.